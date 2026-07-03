मुंबई

Virar News : क्षणात संदेश पोहचणाऱ्या डिजिटल युगात, 'देवाभाऊ तुम्हीच आम्हाला शिक्षण देऊ शकता'; पोस्टकार्ड पेटीत पत्र टाकून मुलांनी घातली भावनिक साद

क्षणात संदेश पोहोचवणाऱ्या मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या युगात महाराष्ट्रातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर पोस्टकार्ड पुन्हा एकदा जिवंत झाले आहे.
Children Write Emotional Postcards Pleading cm devendra fadnavis

Children Write Emotional Postcards Pleading cm devendra fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार - क्षणात संदेश पोहोचवणाऱ्या मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या युगात महाराष्ट्रातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर पोस्टकार्ड पुन्हा एकदा जिवंत झाले आहे. हजारो आदिवासी मुलांनी थेट "देवाभाऊ" अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपल्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी भावनिक साद घातली आहे.

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