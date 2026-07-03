Virar News : क्षणात संदेश पोहचणाऱ्या डिजिटल युगात, 'देवाभाऊ तुम्हीच आम्हाला शिक्षण देऊ शकता'; पोस्टकार्ड पेटीत पत्र टाकून मुलांनी घातली भावनिक साद

विरार - क्षणात संदेश पोहोचवणाऱ्या मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या युगात महाराष्ट्रातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर पोस्टकार्ड पुन्हा एकदा जिवंत झाले आहे. हजारो आदिवासी मुलांनी थेट "देवाभाऊ" अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपल्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी भावनिक साद घातली आहे..या अनोख्या अभियानाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भिवंडी, वसई, मुरबाड, वाडा, कल्याण या निरनिराळ्या ठिकाणी लहान मुलांनी 'एकलव्य'च्या वेशभूषेत या मिरवणुकीचे नेतृत्व केले. राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाची पर्वा न करता, श्रमजीवी संघटनेच्या सभासदांनी आणि चिमुरड्या मुलांनी अत्यंत उत्साहाने 'देवाभाऊ' यांना ही पत्रे लिहिली..हातात पिवळी पोस्टकार्डे घेऊन, एकलव्यच्या रूपातील ही मुले गावातील रस्त्यावरून मिरवणुकीने थेट पोस्ट ऑफिसमध्ये आली आणि विस्मरणात पडलेल्या टपाल पेटीत त्यांनी आपली पत्रे टाकली. ही सर्व पत्रे पोस्टामार्फत पाठवण्यात आली असून ती लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात पोहोचतील..या राज्यव्यापी मोहिमेचा केंद्रबिंदू म्हणजे सुमारे दोन लाख पोस्टकार्डांवरील एकच भावनिक संदेश –'प्रिय देवाभाऊ, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण फक्त आपणच देऊ शकता."ही जनजागृती मोहीम श्रमजीवी संघटनेने संघटनेच्या संस्थापिका विद्युल्लता पंडित यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू केली आहे. शिक्षणाचा हक्क वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत वाढविण्याची ही संकल्पना संघटनेचे संस्थापक, माजी आमदार आणि राज्य सरकारचे आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मांडली आहे.या पोस्टकार्ड अभियानाच्या प्रारंभापूर्वी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन दिले. तसेच मुलांनी लिहिलेल्या पोस्टकार्डाची एक मोठी प्रतिकृतीही मुख्यमंत्र्यांना भेट म्हणून सादर करण्यात आली. सध्या शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायद्यानुसार १४ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत, सक्तीचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, अशी श्रमजीवी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. संघटनेच्या मते, ही मागणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० तसेच नीती आयोगाच्या शिफारशींशी सुसंगत आहे..श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांनी सांगितले, "सध्याच्या कायद्यानुसार १४ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद असली, तरी बदलत्या काळात प्रत्येक मुलाला १८ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे."मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार संजय केळकर, आमदार स्नेहा दुबे पंडित, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार किशोर जोरगेवार यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष सीता घाटाळ, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, सरचिटणीस विजय जाधव, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे आणि पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांचा समावेश होता. या संपूर्ण अभियानाच्या नियोजनात रूपेश कीर आणि विलास सुर्वे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.दरम्यान, आदिवासी भागातील पोस्टकार्ड पेट्या आता मुलांच्या पत्रांनी ओसंडून वाहत असून, सुमारे दोन लाख मुलांचा हा थेट संदेश पोस्टामार्फत लवकरच मुख्यमंत्री "देवाभाऊ" यांच्या कार्यालयात आणि मंत्रालयात पोहोचणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या प्रतिसादाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.