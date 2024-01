Mumbai News : दोन महिन्यात उल्हासनगर-कल्याण मधील तीन पत्रकारांची प्राणज्योत मावळली, पत्रकारिता क्षेत्रात हळहळ

In two months three journalists died in ulhasnagar kalyan Sakal

सकाळ वृत्तसेवा उल्हासनगर - नोव्हेंबर ते जानेवारी अशा दोन महिन्यात उल्हासनगर-कल्याण मधील तीन पत्रकारांची प्राणज्योत मावळल्याने पत्रकारिता क्षेत्रात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. उल्हासनगर मराठी पत्रकार संघाचे सदस्य हसमुख व्यक्तिमत्त्व आर.एस.वर्मा हे दीपावलीच्या सणोत्सवात सर्वांसोबत खेळीमेळीच्या वातावरणात वावरले.मात्र 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्यांना डेंग्यूची लागण झाल्याने त्यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.आणि तिथे दुसऱ्याच दिवशी वर्मा यांची प्राणज्योत डेंग्यूने हिरावून घेतली. वर्मा यांना कालवश होऊन दोन महिनेच झाले असतानाच उल्हासनगर मराठी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष धर्मेंद्र दुबे यांना 25 जानेवारीला प्रकृति कारणास्तव येथील मीरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यांना पत्रकार भेटण्यासाठी गेले असता दुबे यांनी हसतखेळत त्यांच्याशी गप्पागोष्टी केल्या.मात्र रात्री त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यात येत असतानाच दुबे यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाल्याची दुःखद बातमी शहरात पसरली.संपूर्ण देश हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना त्याच दिवशी धर्मेंद्र दुबे यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. कल्याण मधिल एनडीटिव्ही चे पत्रकार स्वदेश मालवीय हे अनेकदा बातम्या कव्हर करण्यासाठी उल्हासनगरात येत होते.त्यांना ब्रेन हॅम्रेज मुळे चार दिवसांपासून केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असल्याची बातमी काल शनिवारी मासमीडियावर व्हायरल झाली.मात्र रात्री स्वदेश मालवीय यांचे निधन झाल्याचे दुःखद वृत्त पसरले.