बॉलिवूडला दणका! चित्रपट निर्माते 'प्राप्तिकर'च्या रडारवर, अनेक दिग्गज सेलिब्रिटींवरही कारवाई

मुंबई : चित्रपट निर्मिती, चित्रीकरणाचा खर्च आणि परदेशातील वितरणाच्या नावाखाली झालेल्या कथित आर्थिक व्यवहारांबाबत प्राप्तिकर विभागाने सोमवारी (ता. २८) मुंबईत कारवाई केली. चित्रपट निर्माते वाशु भगनानी आणि कुमार मंगत पाठक यांच्याशी संबंधित १२ ठिकाणी विभागाच्या पथकांनी एकाच वेळी झडती घेतली..भगनानी यांच्या 'पूजा एंटरटेनमेंट' तसेच पाठक यांच्या 'पॅनोरामा स्टुडिओ'शी संबंधित कार्यालये आणि अन्य ठिकाणांचा या कारवाईत समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. .मुंबईतील प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDAची कारवाई, किचनमध्ये मेलेले झुरळं अन् उंदराची विष्ठा; थेट परवाना निलंबित.या वेळी आर्थिक नोंदी, व्यवहारांचे तपशील, आंतरराष्ट्रीय वायर ट्रान्सफर आणि डिजिटल व्यवहारांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती आहे. या कारवाईत अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग हिच्याशी संबंधित ठिकाणांचाही समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..प्राप्तिकर विभागाने अद्याप कारवाईतून समोर आलेली माहिती जाहीर केलेली नाही. तसेच कर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे अधिकृतरीत्या निश्चित करण्यात आलेले नाही. भगनानी, पाठक किंवा त्यांच्या संस्थांकडूनही वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती..Panvel: एकीकडे दुष्काळ दुसरीकडे कोट्यवधींची उधळपट्टी, पनवेल महानगरपालिकेच्या कारभारावर विरोधकांचे ताशेरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.