मुंबईत गेल्या 24 तासात 1,145 रुग्णांची वाढ; तर रुग्ण बरे होण्याचा दर 88 टक्क्यांवर

मुंबई : मुंबईत आज 1,145 रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,56,507 झाली आहे. मुंबईत आज 32 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,218 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,101 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,27,142 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 88 टक्के इतका झाला आहे. लाखोंची उलाढाल! उटावली गावात महिला समूहाकडून बांबूपासून शोभिवंत वस्तूंची निर्मिती मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर दिवसेंदिवस वाढत असून आतापर्यंत 157 दिवसांवर गेला आहे. तर 29 ऑक्टोबर पर्यंत एकूण 14,13,154 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 23 ऑक्टोबर ते 29 ऑक्टोबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.44 इतका आहे.

मुंबईत आज नोंद झालेल्या 32 मृत्यूंपैकी 25 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 27 पुरुष तर 5 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 32 रुग्णांपैकी तिघांचे वय 40 वर्षा खालील होते, 6 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 23 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. परवानगीविना कुडूसचा आठवडी बाजार सुरू, कोरोना संसर्ग वाढण्याची भीती मुंबईत 609 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 7,457 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 9,511 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 795 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. An increase of 1145 patients in the last 24 hours in Mumbai The patient recovery rate is 88 percent ---------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

