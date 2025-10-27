मुंबई

Uran News: वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा! वाढत्या नागरीकरणामुळे कोंडीचा विळखा; नागरिक त्रस्त

Uran Traffic Jam: उरण शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतूक कोंडी तीव्र झाली आहे. परिणामी नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
उरण : शहराच्या प्रवेशद्वारापासून मध्यवर्ती बाजारपेठेपर्यंत सकाळ-संध्याकाळ गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. ज्यामुळे नागरिक, विद्यार्थी, प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून, वाढत्या नागरीकरणाने वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे.

