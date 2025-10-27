Uran News: वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा! वाढत्या नागरीकरणामुळे कोंडीचा विळखा; नागरिक त्रस्त

उरण : शहराच्या प्रवेशद्वारापासून मध्यवर्ती बाजारपेठेपर्यंत सकाळ-संध्याकाळ गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. ज्यामुळे नागरिक, विद्यार्थी, प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून, वाढत्या नागरीकरणाने वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे..शहरात पुरेशा वाहनतळाची सोय नसल्याने अनेक दुचाकी आणि चारचाकी वाहने थेट रस्त्याच्या कडेला उभी केली जातात. यामुळे रस्ता अरुंद होतो आणि वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो. अनेक ठिकाणी दुकानदार, हातगाडीवाल्यांनी पदपथांवर अतिक्रमण केले आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते. उरण शहर, परिसरातील लोकवस्ती वाढल्यामुळे वाहनांची संख्याही लक्षणीय वाढली आहे, पण रस्ते मात्र अपुरे पडत आहेत. अवजड वाहने शहराच्या आतून प्रवास करत असल्याने कोंडीत आणखी भर पडते..Mumbai News: नॅशनल पार्कचा आराखडा वादात, पर्यावरणवाद्यांचा तीव्र आक्षेप! .सम-विषम पार्किंगची गरजनगर परिषदेने ‘सम-विषम पार्किंग’ किंवा ‘नो पार्किंग’चे फलक लावले नाही किंवा तशी व्यवस्था केली नसल्याने अनेक वाहनचालक जागा मिळेल, त्या ठिकाणी रस्त्यांवर वाहन पार्क करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. उरण शहरात कोटनाका (शहराचे प्रवेशद्वार), चारफाटा, स्वामी विवेकानंद चौक, राजपाल नाका, गणपती चौक, पालवी हॉस्पिटल जवळचा नाका येथे वाहतूक कोंडी असते..नगर परिषद, वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे अतिक्रमण, बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर कठोर, नियमित कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. ५ मिनिटांच्या प्रवासासाठी २० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. प्रशासनाने नागरिकांच्या त्रासाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.- जयवंत कोळी, रहिवासी.Mumbai News: धारावीकरांना सर्वेक्षण संधी! डीआरपीची विशेष मोहीम; 'या' तारखेपासून होणार सुरू.वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनासोबत बैठक होणार आहे. व्यापऱ्यांचीसुद्धा बैठक बोलावून त्यांच्या गाड्या ठरावीक वेळेला बोलविल्या जाव्यात, असे सांगण्यात आले. नगरपालिकेला लवकरच वाहनतळ मिळणार आहे.- निखिल धोरे, शहर अभियंता, उरण नगरपालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.