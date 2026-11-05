India car sales: ऑक्टोबरमध्ये मोटारविक्रीचा नवा विक्रम; प्रथमच पाच लाखांचा टप्पा पार

मुंबई: ऑक्टोबरमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेत मोटारविक्रीने प्रथमच पाच लाखांचा टप्पा ओलांडत नवा विक्रम नोंदवला आहे. या काळात एकूण ५.२५ ते ५.३० लाख मोटारींची विक्री झाली असून, ऑक्टोबर २०२५ मधील ४,६०,७३९ मोटारींच्या तुलनेत ती सुमारे १२ ते १३ टक्के अधिक आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातही विक्रीचा आकडा उच्च होता,जेव्हा ‘जीएसटी २.०’चा पूर्ण परिणाम पहिल्यांदा दिसून आला होता, .तरीही यंदा या विक्रमी विक्रीची नोंद झाली आहे. जुलै २०२६ मध्ये नोंदवलेल्या ४.६९ लाख मोटारींच्या मागील मासिक विक्रमापेक्षाही ऑक्टोबरमध्ये अधिक विक्री झाली आहे ऑक्टोबरमध्ये, नवरात्री आणि दसऱ्याच्या सणासुदीच्या काळात निर्माण झालेली जोरदार मागणी, तसेच अनुकूल कर आणि व्याजदर धोरणांमुळे, भारतातील प्रवासी वाहनांची देशांतर्गत घाऊक विक्री पहिल्यांदाच पाच लाखांच्या वर पोहोचली आहे..मारुती सुझुकी इंडिया, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ह्युंदाई मोटर इंडिया आणि किया इंडिया यांनी आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक देशांतर्गत विक्री नोंदवली आहे. देशातील सर्वांत मोठी मोटार उत्पादक कंपनी, मारुती सुझुकीने ऑक्टोबर महिन्यात २.१२ लाख प्रवासी वाहनांची विक्री नोंदवली, जी गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील १.७६ लाखांच्या तुलनेत २०.४५ टक्के अधिक आहे.टाटा मोटर्सची देशांतर्गत घाऊक विक्री ऑक्टोबरमध्ये २०.८७ टक्क्यांनी वाढून ७३,८९४ वर पोहोचली, जी मागील वर्षी याच काळात ६१,१३४ होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.