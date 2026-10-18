Ethanol Production,: साखरेपासून इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी;मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलच्या भावातही कपात

मुंबई, : केंद्र सरकारने उसाचा रस, साखर, साखरेचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसचा वापर इथेनाॅल निर्मितीसाठी यंदा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलचा भावही लिटरमागे तीन रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी यंदा ११०० कोटी लिटर इथेनाॅल पुरवठ्याची निविदा काढली आहे. .देशात साखरेचा पुरवठा कमी असल्याने दोन महिन्यांमध्ये साखरेच्या भावात वाढ झाली आहे. त्यातच यंदा दुष्काळामुळे साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. साखरेचा पुरवठा भविष्यात कमी राहिल्यानंतर दर आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे देशात साखरेचा पुरवठा वाढावा आणि भाव नियंत्रणात राहावे यासाठी सरकारने साखरेपासून इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी आणली आहे. सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना साखरेपासून निर्मित इथेनाॅलचा समावेश पुरवठ्याच्या निविदेत न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..केवळ सी हेव्ही मोलॅसिसपासून यंदा इथेनाॅल निर्मिती होणार आहे. सी हेव्ही मोलॅसिसमध्ये साखरेचे प्रमाण खूपच कमी असते त्यातून पुन्हा साखर काढणे शक्य होत नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी २०२६-२७ या तेल विपणन वर्षातील इथेनाॅल पुरवठ्याची निविदा शुक्रवारी (ता. १६) रात्री काढली आहे. पुढील वर्षभरात ११०० कोटी लिटर इथेनाॅलची मागणी कंपन्यांनी केली आहे. नोव्हेंबर ते जानेवारी या पहिल्या.तिमाहीत ३०० कोटी लिटर, दुसऱ्या तिमाहीत ३०० कोटी लिटर तसेच तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत प्रत्येकी २५० कोटी लिटर इथेनाॅल पुरवठ्याचा समावेश निविदेत करण्यात आला आहे. या निविदेत थेट उसाच्या रसापासून, साखरेपासून, साखरेच्या रसापासून आणि बी हेव्ही मोलॅसिसपासून निर्मित इथेनाॅल पुरवठ्याचा समावेश कंपन्यांनी पुरवठा निविदेत केलेला नाही. तेल विपणन कंपन्यांनी केवळ सी हेव्ही मोलॅसिस, मका, भारतीय अन्न महामंडळाने दिलेला .तांदूळ आणि खराब अन्नधान्यापासून निर्मित इथेनाॅलचा समावेश पुरवठा निविदेत केला आहे. राष्ट्रीय इथेनाॅल धोरण २०१८ नुसार शुगर बीट, गोड ज्वारी, सडलेल्या बटाट्यासह स्टार्चचे प्रमाण असलेला इतर शेतीमाल, पल्प उद्योगातील शिल्लक माल आणि इतर मालापासून इथेनाॅल निर्मितीला परवानगी देण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.