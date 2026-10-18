मुंबई

Ethanol Production,: साखरेपासून इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी;मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलच्या भावातही कपात

Ethanol Production, Sugar Industry, Ethanol Price : केंद्र सरकारने २०२६-२७ या तेल विपणन वर्षासाठी उसाचा रस, साखर, साखरेचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीचा समावेश पुरवठा निविदेतून वगळला आहे.
India Revises Ethanol Procurement Policy for 2026-27 Amid Sugar Supply Concerns

India Revises Ethanol Procurement Policy for 2026-27 Amid Sugar Supply Concerns

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, : केंद्र सरकारने उसाचा रस, साखर, साखरेचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसचा वापर इथेनाॅल निर्मितीसाठी यंदा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलचा भावही लिटरमागे तीन रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी यंदा ११०० कोटी लिटर इथेनाॅल पुरवठ्याची निविदा काढली आहे.

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