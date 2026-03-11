World Kidney Day : चीननंतर भारतात किडनी आजाराचे विक्रमी रुग्ण

विरार - जागतिक किडनी दिनानिमित्त मुंबईतील डॉक्टरांनी नागरिकांना किडनीच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते जागरूकता, वेळेवर तपासणी आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे किडनीशी संबंधित अनेक गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात..यंदाची जागतिक संकल्पना 'किडनी हेल्थ फॉर ऑल : केअरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लॅनेट' अशी आहे. भारतात क्रॉनिक किडनी डिसीज (सीकेडी) हा वेगाने वाढणारा आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनत आहे. विविध अभ्यासांनुसार देशात सुमारे १३.८ कोटी लोक किडनी आजाराने प्रभावित असू शकतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि निष्क्रिय जीवनशैली यामुळे धोका वाढत आहे..एका जागतिक अभ्यासानुसार २०२३ मध्ये किडनी आजाराच्या रुग्णसंख्येत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असून सुमारे १३.८ कोटी लोक या आजाराने प्रभावित आहेत, तर चीन पहिल्या क्रमांकावर असून तेथे सुमारे १५.२ कोटी रुग्ण आहेत.वोक्हार्ट हॉस्पिटल, मीरा रोड येथील कन्सल्टंट नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. पुनीत भुवानिया यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले कि, 'किडनीचा आजार अनेकदा ‘सायलेंट डिसीज’ असतो. किडनीची जवळपास ५० टक्के कार्यक्षमता कमी होईपर्यंत लक्षणे दिसून येत नाहीत..मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा कुटुंबात किडनी आजाराचा इतिहास असलेल्या व्यक्तींनी नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे. 'ते पुढे म्हणाले की नियमित व्यायाम, रक्तदाब व साखर नियंत्रणात ठेवणे, मीठाचे सेवन कमी करणे, पुरेसे पाणी पिणे, धूम्रपान टाळणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वेदनाशामक औषधे न घेणे यामुळे किडनीचे आरोग्य जपता येते.एपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. अमित जैन यांनी सांगितले की आजकाल कमी वयात किडनी समस्या वाढताना दिसत आहेत. जंक फूड, जास्त मीठ, साखरयुक्त पेये, कमी पाणी पिणे, व्यायामाचा अभाव आणि औषधांचा चुकीचा वापर यामुळे किडनीला हानी पोहोचते. तज्ज्ञांच्या मते वेळेवर तपासणी आणि जीवनशैलीतील बदल केल्यास किडनी आजाराची प्रगती कमी करता येते आणि डायलिसिस किंवा प्रत्यारोपणाची गरज टाळता येऊ शकते..डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधे घेणे खूप महत्वाचे आहे, आजकाल गुगल अथवा सोशल मीडियामध्ये आलेल्या आरोग्य विषयक टिप्स पाहून अनेक नागरिक औषधे घेतात व याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या किडनीवर होत असतो व जवळपास ५० टक्के किडनीचे नुकसान झाल्यावर त्याची लक्षणे दिसून येतात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.