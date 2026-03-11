मुंबई

World Kidney Day : चीननंतर भारतात किडनी आजाराचे विक्रमी रुग्ण

जागतिक किडनी दिनानिमित्त मुंबईतील डॉक्टरांनी नागरिकांना किडनीच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
World Kidney Day

World Kidney Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार - जागतिक किडनी दिनानिमित्त मुंबईतील डॉक्टरांनी नागरिकांना किडनीच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते जागरूकता, वेळेवर तपासणी आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे किडनीशी संबंधित अनेक गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात.

Loading content, please wait...
India
China
Patient
Kidney
health

Related Stories

No stories found.