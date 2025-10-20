मुंबई

ऑर्केस्ट्रा, बारमध्ये पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर होतोय; आहारची उच्च न्यायालयात धाव, याचिका दाखल करत सांगितलं...

Police Abuse of Power Orchestras Bars: ऑर्केस्ट्रा, बारमध्ये पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत आहारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Orchestras Bars

Orchestras Bars

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : अंधेरी आणि विलेपार्ले पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा बार चालविणाऱ्यांचा छळ सुरू असून पोलिसांकडून अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांच्या मालकांचे प्रतिनिधित्व करणारी नोंदणीकृत कामगार संघटना इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) ही याचिका केली आहे.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court
Bar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com