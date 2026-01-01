मुंबई

Indian Navy: नववर्षात नौदलाचे सामर्थ्य वाढणार! ‘तारागिरी’, ‘अंजदीप’ युद्धनौका लवकरच सेवेत

Taragiri And Anjadip Warships: ‘तारागिरी’ स्टेल्थ फ्रिगेट आणि ‘अंजदीप’ युद्धनौका लवकरच नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात वाढ होणार आहे.
मुंबई : नववर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात लक्षणीय वाढ होणार आहे. अत्याधुनिक ‘तारागिरी’ स्टेल्थ फ्रिगेट आणि ‘अंजदीप’ अँटी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्ट या युद्धनौका नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे.

