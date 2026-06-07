Fuel Supply: अफवांना पूर्णविराम! इंधन वितरणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत; इंडियन ऑइलची ग्राहकांना दिलासा देणारी माहिती

मुंबई : राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. इंधन वितरणावर कोणतेही निर्बंध लागू करण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती इंडियन ऑइलने दिली आहे. देशभरात पेट्रोल, डिझेल व एलपीजीचा अखंड आणि पुरेसा पुरवठा सुरू असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले..राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधन विक्रीची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू असून ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीशिवाय इंधन उपलब्ध होत आहे. इंधन पुरवठा साखळीमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सातत्याने पुनर्भरण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण इंधन पुरवठ्याची स्थिती स्थिर आहे. वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था सुरळीतपणे कार्यरत असल्याचे इंडियन ऑइलने सांगितले..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन .सिलिंडर वितरण सुरळीतघरगुती एलपीजी ग्राहकांनाही नियमित आणि अखंड पुरवठा सुरू आहे. राज्यातील सर्व भागांमध्ये सिलिंडर वितरण सुरळीतपणे केले जात आहे. राज्यभरात इंडियन ऑईलकडून इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रभावी उपायोजना राबवल्या जात आहेत..राज्यभरात इंडियन ऑईलकडून इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रभावी उपायोजना राबवल्या जात आहेत. यामुळे मागील काही दिवसांपासून राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. तथापि, इंधनटंचाई निर्माण न होण्यासाठी इंडियन ऑइल कंपनीची यंत्रणा चोवीस तास कार्यरत असल्याची माहिती आहे..डिझेल विक्रीत मोठी वाढराज्यात मे २०२६ या कालावधीत डिझेल विक्रीत अहमदनगरमध्ये ५७.४ टक्के, बीडमध्ये ५९.१ टक्के, सांगलीत ५१.४ टक्के, अकोला ४७.७ टक्के, अमरावती ४६.४ टक्के, नांदेड ४६ टक्के वाढ झाली. तर रायगडमध्ये २०.४ टक्के, साताऱ्यामध्ये २३.६ टक्के आणि सांगलीमध्ये १६.७ टक्के पेट्रोलच्या विक्रीत वाढ झाली आहे..Mumbai: मुंबईतील रुग्णांसाठी खुशखबर! आता कमी दरात औषधं मिळणार; जेनेरिकसोबत ब्रँडेड औषधांवरही सवलत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.