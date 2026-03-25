Virar News : गॅस टंचाईवर मात करत कळंब हॉटेल चालकाने बनवली टाकाऊ इंजिन ऑईलवर चालणारी शेगडी

विरार - इराण, अमेरिका आणि इस्राईल युद्धामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसची टंचाई निर्माण झाली असल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक मेटाकुटीला आले आहेत. मात्र, नालासोपाऱ्यातील हॉटेल चालकाने आपल्या कल्पकतेचा वापर करत अनोखा 'जुगाड' यशस्वी केला आहे. टाकाऊ इंजिन ऑईल आणि स्वयंपाकघरातील खराब तेलावर चालणारी विशेष शेगडी तयार करत त्याने या गॅस टंचाईच्या संकटावर मात केली आहे. .इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये तणावजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच या युद्धाचा थेट परिणाम आता इंधन पुरवठ्यावर होत असून सर्वत्र घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा भासू लागला आहे.एकीकडे गॅसच्या किंमती गगनाला भिडल्या असताना हॉटेल चालकांना पुरेसा गॅस पुरवठा होत नसल्यामुळे हॉटेल चालकांचे व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. गॅस तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अनेकांनी हॉटेल बंद केले आहेत. तर काहींनी चूल किंवा विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांचा पर्याय निवडला आहे..नालासोपाऱ्यातील एका हॉटेल चालकाने मात्र शक्कल लढवत व्यवसायिक गॅससाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत अगदी कमी किंमतीत एक अनोखी शेगडी तयार केली आहे. नालासोपारा पश्चिमेला कळंब गाव आहे. या गावात राहणारे रूणाल किणी हे गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून 'नाईस फूड कोर्ट' हे हॉटेल चालवत आहेत. पण, देशात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईमुळे त्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला होता..मात्र, यावर मात करण्यासाठी त्यांनी स्वतःकडे उपलब्ध असणारे सामान वापरून टाकाऊ इंजिन ऑईल आणि स्वयंपाकघरातील खराब तेलावर चालणारी विशेष शेगडी तयार केली आहे. रुणाल यांनी ही शेगडी तयार करण्यासाठी अत्यंत कमी खर्चात साहित्य जमवले आहे. यात त्यांनी एका सॉसच्या रिकाम्या कॅनचा वापर ऑईल साठवण्यासाठी केला आहे.पाईप आणि एका छोट्या एअर ब्लोअरच्या मदतीने हे तेल शेगडीपर्यंत पोहोचवले जाते. या प्रक्रियेत हवेचा दाब आणि तेलाच्या थेंबांचा वापर करून मोठी ज्वाला निर्माण केली जाते, ज्यावर भाजी, भात आणि इतर खाद्यपदार्थ सहजपणे शिजवले जातात..व्यावसायिक गॅस शेगड्यांच्या हजारो रुपयांच्या किंमती आणि सिलिंडरचा वाढता खर्च पाहता, रुणाल यांनी अवघ्या १७०० रुपयांत ही स्वदेशी शेगडी उभी केली आहे. या जुगाडामुळे इंधनाचा खर्च तब्बल ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तसेच नव्या तंत्रज्ञानाची जोड आणि पारंपरिक पद्धतींचा वापर केल्यास कोणत्याही आर्थिक संकटावर मात करणे शक्य आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..युट्यूबवर काही दिवसांपूर्वी असा व्हिडिओ पाहिला होता. त्यानंतर आपणही अशी शेगडी बनवून पाहावी म्हणून मी हा प्रयोग केला. सुरुवातीला अनेकवेळा हा प्रयोग फसला. पण, प्रत्येक प्रयोगानंतर शेगडीच्या रचनेत केलेल्या बदलामुळे हा प्रयोग अखेर यशस्वी ठरला. सध्या इतर हॉटेलचालक, रिसॉर्टचालक यांच्याकडून या शेगडीला मोठी मागणी आहे.- रुणाल किणी, हॉटेलचालक, कळंब.