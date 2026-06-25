मुंबई - श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या (एसएनडीटी) स्थापनेला ५ जुलै रोजी १११ वर्षे पूर्ण होत असून त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या पुणे संकुलात इनोव्हेशन महाकुंभ २.० चे आयोजन करण्यात आले आहे. यात विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या १११ विद्यार्थिंनी आपल्या नवसंकल्पनांमधून साकारलेल्या स्टार्टअप्सचे सादरीकरणे केले जाणार असल्याची माहिती आज कुलगुरू डॉ. उज्वला चक्रदेव यांनी दिली..देशभरात पहिल्यांदाच महिला शिक्षणाच्या व त्यांच्या सक्षमीकरणाचा मोठा वारसा जतन करणाऱ्या एसएनडीटी विद्यापीठाच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून पुण्यातील महाकुंभाच्या निमित्ताने येथील संकुलात महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या पुतळ्याचेही मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण केले जाणार आहे. याच ठिकाणी कर्वे यांनी महिलांच्या शिक्षणाची सुरूवात केली होती, त्याची पहिल्यांदाच पुणे संकुलात कर्वे यांचा हा पुतळा विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचारी आदींच्या पुढाकारामुळे उभारण्यात आला असल्याचेही यावेळी कुलगुरूंनी सांगितले..दरम्यान, पुण्यात होणाऱ्या इनोव्हेशन महाकुंभ २.० होत आहे. या निमित्ताने विद्यापीठात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन सुरू करण्यात आले असून याच पार्श्वभूमीवर आज विद्यापीठाच्या जुहू संकुलात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून यात देशभरातील नांमांकित ६० हून अधिक उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. यात युन वुमन, प्लॅन इंडिया, लिंकडीक, फिकी या संस्थांचे प्रतिनिधी या मेळाव्यात उपस्थित होते. तर यात मोठ्या प्रमाणात मुलींना नोकरी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाचे पर्याय मिळाले असल्याची माहिती कुलगुरू, डॉ. चक्रदेव यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.