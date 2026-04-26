Vasai agriculture News: केळी-फुलांनंतर वसईत सफरचंदाची बाग फुलली; आठ गुंठ्यात ५० झाडांमधून शेतकऱ्यांना नवा पर्याय

विरार : वसई तालुका हा निसर्गसंपन्नतेने नटलेला तालुका आहे. एका बाजूला प्रशस्त असा समुद्र किनारा तर दुसऱ्या बाजूला डोंगर या दोन्हीच्या मध्ये भाजी पाला ,येथील प्रसिद्ध केळी .जाई जुई,मोगरा चाफा यांची केलेली लागवड आणि याठिकाणचे मासे प्रसिद्ध आहेत. आता वसईच्या पूर्वपट्टीतील आंबोडे गावातील शेतकरी मनोहर भोईर यांनी आपल्या आठ गुंठे जागेत सफरचंदाची लागवड केली असून या झाडांना फळे हि लागली आहेत. मुळात थंड हवेत येणारी सफरचंद आता वसई सारख्या दमट हवामानात हि होऊ लागल्याने येथील शेतकऱ्यांना एक वेगळा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. .वसई तालुक्यात आता शेती कमी होत असली तरी येथील प्रयोगशील शेतकरी मात्र आपल्या छोट्या जागेत आता शेतीत वेगवेगळी प्रयोग करत आहेत. या पूर्वी वसई मुळगाव येथील राफाएल डायस यांनी आपल्या परसबागेत द्राक्ष आणि सफर्चंडाची यशस्वी लागवड केली होती . परंतु ती एक दोन झाडेच होती. आता मात्र आंबोडे येथील शेतकरी मनोहर भोईर यांनी मात्र रीतसर पणे आपल्या शेतात श्रीरामपूर येथून आणलेल्या एना आणि हरिमन ९९ या जातीच्या सफरचंदाची ५० रोपे लावली आहेत. या रोपांना आता फळे येऊ लागली आहेत. मनोहर भोईर यांनी आठ गुंठे जागेत हि झाडे लावली आहेत. ३ जानेवारी ला अडीच बाय अडीचच्या खड्ड्यात लावलेल्या ह्या झाडांना शेणखत सेंद्रिय खत,गांडूळ खात, आणि सुफला खत दिले असल्याने अवघ्या चार महिन्यात या झाडांना फळे आली असली तरी ती पहिले फळे तोडून टाकण्यात येणार आहेत. असे मनोहर भोईर यांनी सकळही बोलताना सांगितले. हि झाडे लावण्यासाठी त्यांना २५ हजाराचा खर्च आला असून दोन वर्षा नंतर एका झाडाला साधारण पणे १५ ते २० किलो सफर्चंडलागली जातील असे त्यांनी सांगितले..मनोहर भोईर यांना शेतीच्ज्या कामात त्यांच्या दोन मुली ज्या ऍग्रीकल्चर आहेत त्या आणि मुलगा मदत करत आहेत. मनोहर भोईर आता सफरचंदाच्या झाडाच्या मध्ये झेंडू आणि भाजी ची लागवड करून आंतर पीक घेणार आहेत. यापूर्वी भातशेती करणाऱ्या या प्रयोगशील शेतकऱ्यांना आपल्या जागेत सफरचंदा बरोबरच केशरी आंब्याची २५ रोपे हि लावली आहेत. दोन वर्षात सफरचंद चांगली झाल्यास याची मोठ्याप्रमाणात लागवड करणार असल्याचा मानस मनोहर भोईर यांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केला.यापूर्वी वसई मध्ये लिची,स्ट्रॉबेरी,ड्रॅगनफूट,याची लागवड मोट्या प्रमाणत सुरु झाली असतानाच आता त्यात सफरचंदाची भर पडली आहे.