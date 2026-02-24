मुंबई

Farmer family Success: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने मिळवली पीएचडी; प्रा. संदेश गावडे यांना अर्थशास्त्र विषयात 'विद्यावाचस्पती' पदवी!

Farmer’s son earns PhD in Economics in Maharashtra: शेतकरी कुटुंबातील प्रा. गावडे यांचा पीएचडी मिळवण्याचा संघर्षमय प्रवास
Prof. Sandesh Gavade Conferred PhD Degree in Economics

Prof. Sandesh Gavade Conferred PhD Degree in Economics

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली: सुधागड एज्युकेशन सोसायटीच्या शेठ ज. नौ. पालीवाला महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक संदेश शांताराम गावडे यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून अर्थशास्त्र विषयातील विद्यावाचस्पती (पीएचडी) पदवी प्रदान करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
family
Mumbai
Economics
PhD
Success story

Related Stories

No stories found.