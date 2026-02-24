Farmer family Success: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने मिळवली पीएचडी; प्रा. संदेश गावडे यांना अर्थशास्त्र विषयात 'विद्यावाचस्पती' पदवी!

-अमित गवळे पाली: सुधागड एज्युकेशन सोसायटीच्या शेठ ज. नौ. पालीवाला महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक संदेश शांताराम गावडे यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून अर्थशास्त्र विषयातील विद्यावाचस्पती (पीएचडी) पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...प्रा. गावडे यांनी 'पर्यटन व्यवसायातील पायाभूत सुविधांचे चिकित्सक अध्ययन: कोकणातील पर्यटन व्यवसायाचा विशेष अभ्यास' या विषयावर आपले संशोधन पूर्ण केले. डॉ. प्रताप फलफले यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर येथील संशोधन केंद्रात त्यांनी हे कार्य सादर केले..रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील उसर या छोट्या खेडेगावातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या प्रा. गावडे यांनी खडतर परिस्थितीत आपले शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी माणगाव येथील द. ग. तटकरे महाविद्यालयात १० वर्षे सेवा दिली असून सध्या ते पालीवाला महाविद्यालयात कार्यरत आहेत. त्यांच्या या संशोधनात कोकणातील पाचही जिल्ह्यांतील पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक-सामाजिक समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...या यशाबद्दल सुधागड एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्षा गीता पालरेचा, प्राचार्य डॉ. सुधाकर लहुपचांग, माजी प्राचार्य प्रो. डॉ. अरुण गायकवाड, मार्गदर्शक डॉ. प्रताप फलफले, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. अनिल झेंडे यांच्यासह विविध मान्यवर, प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. या यशात त्यांच्या पत्नी प्रा. नेहा गावडे व कुटुंबाचा मोलाचा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.