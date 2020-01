... म्हणून खोपोली काँग्रेसमध्ये वाद विकोपाला

खोपोली : खोपोली शहर कॉंग्रेसचे स्वयंघोषित अध्यक्ष रिचर्ड जॉन आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणी ही कॉंग्रेस विरोधातली बी टीम आहे. त्या टीमची कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी केली आहे, असा दावा रायगड जिल्हा कॉंग्रेस उपाध्यक्ष नगरसेवक बेबीशेठ सॅम्युअल यांनी रविवारी केला. खोपोली शहर कॉंग्रेसमधील अंतर्गत वादावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बेबीशेठ सॅम्युअल यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. खोपोली शहर कॉंग्रेसची अनेक वर्षांपासून संतोष खुरपुडे यांच्या नेतृत्वाखाली सदस्यांची कार्यकारिणी अस्तित्वात आहे. खुरपुडे हे शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीने त्यांची निवड करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला. धक्कादायक : विवाहितेला कॉलेजमधील मित्र पुन्हा भेटला अन.... रिचर्ड जॉन यांनी आपल्या विरोधात आणि कॉंग्रेसचे नुकसान करण्यासाठी वरिष्ठांची दिशाभूल करून काही मोजक्‍या व्यक्तींना घेऊन स्वयंघोषित शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी जाहीर केली, असा आरोपही केला.

या प्रकरणी लवकरच जिल्हा अध्यक्ष आणि माजी आमदार माणिकराव जगताप यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडण्यात येणार आहे, असेही सॅम्युअल यांनी स्पष्ट केले. या वादाबाबत रिचर्ड जॉन यांनी सकाळला सांगितले की, मी शहर कॉंग्रेसचा अध्यक्ष आहे. अशी आहे वादाची पार्श्‍वभूमी

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बेबीशेठ सॅम्युअल समर्थक काही पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र निवडणूक निकालानंतर यामधील बहुसंख्य पदाधिकारी पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. दरम्यान, रिचर्ड जॉन यांच्या नेतृत्वाखाली सॅम्युअल यांचा विरोधी गट शहरात सक्रिय होऊन जॉन यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉंग्रेसची प्रति कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. आता बेबीशेठ सॅम्युअल यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणी व रिचर्ड जॉन यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारिणी यांच्यात खरी कार्यकारिणी कोणती याबाबत वाद सुरू आहे.

Web Title: The internal dispute in the Khopoli city Congress.