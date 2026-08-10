Ulhasnagar News : आयपीएस लोहित मतानी यांच्या पुस्तकातून उलगडणार सिंध स्ट्रगलचा इतिहास; १२ तारखेला प्रकाशन

उल्हासनगर - नागपूर मध्ये कार्यरत आयपीएस अधिकारी लोहित मतानी यांनी लिहलेल्या पुस्तकातून सिंध स्ट्रगलचा इतिहास उलगडणार असून या पुस्तकाचे प्रकाशन १२ तारखेला उल्हासनगरातील पूज्य सतगुरु साई वसनशाह दरबार येथे होणार आहे. अशी माहिती सेवाधारी शंकर आहूजा, मोहित आहूजा यांनी दिली..या सोहळ्यास महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे लेखक आयपीएस डॉ. लोहित मतानी आणि सहलेखक निखिल चांदवानी आहेत. सिंधी समाजाच्या संघर्षमय इतिहासासह आग, आस्था, धैर्य आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत उभ्या राहिलेल्या समाजाची प्रेरणादायी गाथा या पुस्तकातून मांडण्यात आली आहे..पूज्य सतगुरु साई वासनशाह दरबारचे चेअरपर्सन कमलेश जग्यासी यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले आहे. शिंदे यांच्या गतिमान नेतृत्वाचा,विभागाच्या विकासासाठीच्या योगदानाचा तसेच समाजाशी असलेल्या त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचा उल्लेख करत, त्यांच्या उपस्थितीने या महत्त्वपूर्ण साहित्यिक सोहळ्याला विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होईल, असा विश्वास पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे..१२ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता होणाऱ्या या प्रकाशन सोहळ्यास दरबारचे व्यवस्थापन समिती सदस्य, भाविक तसेच सिंधी समाजातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्ताने सिंधी समाजाच्या इतिहासातील संघर्ष, त्याग आणि जिद्दीची कहाणी नव्या पिढीसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..आयपीस लोहित मतानी यांचे हे पुस्तक शोकाच्या कुशीतून जन्माला आले आहे. आणि शोकातून जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीप्रमाणेच,याच्या अंतरंगातही एक प्रकाश दडलेला आहे. असा प्रकाश, जो केवळ वियोगाच्या वेदनेतूनच प्रज्वलित होऊ शकतो. हे पुस्तक त्यांनी त्यांच्या दादाजींच्या स्मृतींना, त्यांच्या विचारांना आणि त्यांनी मतानी यांच्यावर सोपवलेल्या त्या अमूल्य वारशाला समर्पित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.