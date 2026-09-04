मुंबई

Tejas Express: तेजसच्या प्रवासात मोदकांचा गोडवा! गणेशोत्सवात भाविकांसाठी आयआरसीटीसीची खास मेजवानी

Tejas Express Modak: आयआरसीटीने गणेशोत्सवात मुंबई-मडगाव तेजस एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांना उकडीचे मोदक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Tejas Express Ukadiche Modak

Tejas Express Ukadiche Modak

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आयआरसीटीसीने मुंबई-मडगाव तेजस एक्स्प्रेसमधील सर्व प्रवाशांना पारंपरिक उकडीचे मोदक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हा मोदकांचा खास बेत केवळ गणेशोत्सवाच्या कालावधीतच उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे धावत्या रेल्वेतच गणेशोत्सवाचा गोडवा आणि कोकणच्या घरगुती चवीची अनुभूती प्रवाशांना मिळणार आहे.

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