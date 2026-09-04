Tejas Express: तेजसच्या प्रवासात मोदकांचा गोडवा! गणेशोत्सवात भाविकांसाठी आयआरसीटीसीची खास मेजवानी

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आयआरसीटीसीने मुंबई-मडगाव तेजस एक्स्प्रेसमधील सर्व प्रवाशांना पारंपरिक उकडीचे मोदक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हा मोदकांचा खास बेत केवळ गणेशोत्सवाच्या कालावधीतच उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे धावत्या रेल्वेतच गणेशोत्सवाचा गोडवा आणि कोकणच्या घरगुती चवीची अनुभूती प्रवाशांना मिळणार आहे. .मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांत नोकरी-व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेले हजारो चाकरमानी गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी कोकणात परततात. गणपतीच्या आगमनापूर्वीच रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. या सणासुदीच्या वातावरणात प्रवाशांच्या प्रवासाला खास अनुभव देण्यासाठी मोदक वाटपाचे नियोजन केले आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द; टिटवाळा, खडवलीतील प्रकार; अनेक फेऱ्यांना विलंब.दोन्ही दिशांच्या गाड्यांमध्ये वाटपआयआरसीटीसीच्या खानपान आणि पर्यटन विभागामार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. गाडी क्रमांक २२११९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मडगाव तेजस एक्स्प्रेस आणि गाडी क्रमांक २२१२० मडगाव-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस तेजस एक्स्प्रेस या दोन्ही गाड्यांमधील सर्व प्रवाशांना उकडीचे मोदक वितरित केले जाणार आहेत..Navi Mumbai: मुदतबाह्य सलाईनमुळे रुग्णाचा मृत्यू, कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत; दोन परिचारिका निलंबित.घरच्या चवीचा प्रवासात अनुभवगावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांना रेल्वेच्या डब्यातच मोदक मिळणार असल्याने प्रवासात घरच्या सणाची आठवण जागी होणार आहे. गणेशोत्सव हा मुंबई आणि कोकणाला जोडणारा भावनिक धागाही आहे. नोकरी-व्यवसायासाठी मुंबईत राहणारे चाकरमानी वर्षभर गावी जाण्याची वाट पाहतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.