Anil Deshmukh: शरद पवारांना अडचणीत आणण्यासाठी रोहित पवारांवर कारवाई होतेय का? अनिल देशमुख म्हणाले...

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांची आज ईडीकडून चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी रोहित पवार ईडीच्या कार्यालयात दाखल झाले आहेत. तत्पूर्वी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पाठिशी असल्याचं दाखवण्यासाठी शक्तीप्रदर्शन केलं.

तसेच शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. पण रोहित पवारांवरील कारवाई म्हणजे शरद पवारांना टार्गेट केलं जातंय का? यावर आमदार अनिल देशमुख यांनी भाष्य केलं आहे. (Is action being taken against Rohit Pawar to trouble Sharad Pawar Anil Deshmukh said it on)