मुंबई

High Court : पार्थ पवार यांना पोलिस पाठीशी घालत आहेत का?

पुणे भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील ‘एफआयआर’मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या नावाचा समावेश का नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - ‘पुणे भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील ‘एफआयआर’मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या नावाचा समावेश का नाही, पार्थ यांच्या नावाचा उल्लेख न करून पुणे पोलिस त्यांना पाठीशी घालत आहेत का,’ अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारकडे केली.

