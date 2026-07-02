Shadu Idols : शाडूच्या मूर्तीबाबत अडचण काय? POP वर सरसकट बंदी नको, राज्य सरकारचा विरोध; शाडूच्या मूर्तीला अडचण काय? हायकोर्टाची विचारणा

मुंबई - प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमुळे (पीओपी) नैसर्गिक जलस्रोतांवर घातक परिणाम होत आहे. त्यामुळे शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करण्यात अडचण काय, अशी विचारणा बुधवारी (ता. १) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मूर्तिकार संघटनांकडे केली. केवळ पीओपी मूर्तीच्या पुनर्वापराचा प्रस्ताव कशासाठी? सरसकट शाडूच्या मातीच्या मूर्तीचा वापर का नाही, अशी विचारणा न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. .काही फुटांपर्यंतच शाडू मातीच्या मूर्ती बनविणे शक्य आहे. त्यानंतर या मूर्तीना तडे जाऊन भक्तांच्या भावना दुखावल्या जातात, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी दिली. पीओपीच्या सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यास उच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी परवानगी दिली होती. ते आदेश कायम ठेवण्याची मागणी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाकडे केली. दरवर्षी अंतरिम आदेश देण्याऐवजी सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले..समितीच्या शिफारशीतज्ज्ञांच्या समितीने मुख्यत्वे तीन पर्याय सुचवले. पीओपी आणि शाडूच्या मूर्तीचे विसर्जन स्वतंत्र कृत्रिम तलावात करावे, मूर्ती कृत्रिम तलावात किमान तीन आठवडे ठेवाव्यात. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तीन आठवड्यांत या मूर्ती गोळा करून पुढील प्रक्रिया केंद्राकडे /नेण्याची व्यवस्था करावी, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत..प्रकरण काय?पीओपी मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास बंदी कायम ठेवताना विसर्जनाबाबत निर्णय राज्य सरकारने घेण्याची भूमिका 'सीपीसीबी'ने घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारने धोरण आणले. त्याआधारे उच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०२५ला दिलेल्या हंगामी आदेशानुसार केवळ सहा फुटांवरील मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत करण्याची परवानगी मार्च २०२६पर्यंतच्या उत्सवांपुरती दिली. त्याला रोहित जोशीसह शाडूच्या मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत सुधारित याचिका केली आहे..प्रायोगिक प्रकल्प राबवणारराज्य सरकार एक प्रायोगिक प्रकल्प राबवणार आहे. त्याअंतर्गत विसर्जनानंतर मोठ्या पीओपी मूर्ती गोळा करून त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या पुनर्वापरावर भर दिला जाणार आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने परिणामांचा अभ्यास करून पुनर्वापर करण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.