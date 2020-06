रविवारी मुंबई पोलिस अॅक्शन मोडमध्ये, वाहनचालकांना जबरदस्त दणका

मुंबई- कोरोनानं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. अशात मुंबईत कोरोनाचा सर्वाधिक प्रार्दुभाव झाला आहे. शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढताना दिसतोय. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात असताना अनेक जण सर्रास रस्त्यावर विनाकारण फिरताना दिसतात. संचारबंदी असताना ही अनेक जण विनाकारण गाड्या घेऊन मुंबई फिरत असल्याचं आढळून आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कडक पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

घरापासून 2 किलोमीटरच्या पुढे गेल्यास पोलिस नाकाबंदीत वाहने जप्त करताहेत. रविवारी पोलिसांनी दिवसभरात तब्बल 7 हजार 75 वाहने जप्त केली आहेत. एका दिवसात एवढ्या मोठ्याप्रमाणात गाड्या जप्त करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पोलिसांनी ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली. मुंबई पोलिसांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, 28 जूनला 7000 हून अधिक नागरिकांनी औपचारिक/वैद्यकीय कारण किंवा आपत्कालीन परिस्थिती नसताना वाहने बाहेर काढून टप्प्याटप्प्याने होत असलेल्या अनलॉकच्या नियमांचे उल्लंघन केले. शहर व्यवस्थितपणे 'अनलॉक' करण्यासाठी मुंबईकर सर्व नियमांचे पालन करून आम्हाला साथ देतील अशी आम्ही आशा करतो.

सरकारनं काही निर्बंध शिथिल करताच नागरिक मोठ्या संख्येनं वाहने घेऊन रस्त्यावर गर्दी करू लागलेत. अशाच बेजबाबदार नागरिकांविरोधात पोलिसांनी आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

Over 7000 citizens violated the rules of phase-wise unlocking by taking their vehicles out for non-official/non-medical/non-emergency reasons on 28 June.

We hope that Mumbaikars will join hands with us by respecting the norms & ensure that the city unlocks responsibly. pic.twitter.com/gizULltQ8c

