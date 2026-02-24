Eknath Shinde: दादांचा निरोप घेण्याचा निर्णय चुकला: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधिमंडळात भावपूर्ण वातावरणात श्रद्धांजली,नेत्यांना अश्रू अनावर..

मुंबई : अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान आज दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आठवणींनी विधानसभा आणि विधान परिषदेतील वातावरण भावुक झाले होते. शोक प्रस्तावावर बोलत असताना अनेक नेत्यांना अश्रू अनावर झाले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, अजित पवारांचा जगाचा निरोप घेण्याचा निर्णय चुकला, अशी भावना व्यक्त करत एक भक्कम आधार गेल्याचे दु:ख व्यक्त केले. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...अजित पवार यांच्या आठवणी सांगताना शिंदे म्हणाले,‘‘लाखांचा पोशिंदा जावा आणि लाखो लोक अनाथ व्हावेत, अशीच अवस्था आज अजितदादांच्या जाण्याने झाली आहे. दादा, राजकारणात तुम्ही घेतलेले सर्व निर्णय जनतेच्या न्यायालयाने अचूक ठरवले; पण तुमचा हा जगाचा निरोप घेण्याचा निर्णय मात्र चुकला आहे. तो निर्णय मागे घ्या आणि परत या. मी, देवेंद्रजी आणि अजितदादा म्हणजे राज्याच्या स्थैर्याचा एक भक्कम ‘ट्रँगल ऑफ स्टॅबिलिटी’ होतो. २८ जानेवारीच्या त्या काळ्या दिवसाने आमचा हा आधार हिरावून नेला. टीव्हीवर अपघाताची ती दृश्ये पाहून मनाचा थरकाप उडाला. दादा फणसासारखे बाहेरून कडक असले तरी आतून अत्यंत मृदू होते. अर्थकारणाचा समतोल राखत त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद केली होती.’’.यावेळी शिंदे यांनी सुनेत्रा पवार यांना धीर देताना सांगितले की, ‘‘आभाळाएवढे दुःख समोर असतानाही ताई तुम्ही खंबीर आहात. आम्ही दोन्ही भाऊ तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. दादांनी पाहिलेले विकासाचे स्वप्न पूर्ण करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.’’ या शोकप्रस्तावावेळी माजी मंत्री सुरूपसिंग हिऱ्या नाईक, अशोक मोडक, गंगाधर पटने आणि श्रीमती निला देसाई या दिवंगत सदस्यांनाही सभागृहात श्रद्धांजली वाहण्यात आली..‘स्मृतिस्थळाचा विचार’शोकप्रस्तावाच्या शेवटी बोलताना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव केला. पवार यांनी केलेले काम पुढील पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरावे, यासाठी विधिमंडळ आवारात स्मृतिस्थळ उभा करण्याचा विचार आहे.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विचार विनिमय करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले..भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘प्रत्येक गोष्टीत जनतेचे हित पाहणारा नेता आपण गमावला आहे. या सभागृहाच्या भिंतींना बोलता आले असते तर त्याही बोलल्या असत्या. त्यामुळे अजित पवार यांच्या जीवनावर गौरवग्रंथ विधिमंडळाने प्रकाशित करावा, तसेच त्यांच्या भाषणाचे खंड ही प्रकाशित करावेत.’’.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नेत्यांना अश्रू अनावरवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना बोलताना अश्रू अनावर झाले. ‘‘मी सहा वेळा निवडून आलो तर नऊ वेळा मंत्रिपदाची शपथ घेतली. प्रत्येक वेळी अजित पवार सांगायचे की माझ्यानंतर तुम्ही शपथ घ्यायची आहे. इतके भरभरून प्रेम करणारा माझा नेता असा अकाली गेला हे न पटणारे आहे,’’ असे सांगत भाषणाचा समारोप करताना ते सभागृहात रडू लागले. त्यामुळे सभागृहातील अनेकांचे डोळे पाणावले. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार रोहित पवार यांनाही आपल्या भावना व्यक्त करताना अश्रू अनावर झाले. शोकप्रस्तावादरम्यान सुनेत्रा पवार याही अनेकदा भावुक झाल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.