मुंबई

Eknath Shinde: दादांचा निरोप घेण्याचा निर्णय चुकला: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधिमंडळात भावपूर्ण वातावरणात श्रद्धांजली,नेत्यांना अश्रू अनावर..

Political leaders pay heartfelt tribute in Assembly : अजित पवार यांच्या आठवणींनी विधिमंडळात भावुक वातावरण
Eknath Shinde
Eknath Shinde

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान आज दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आठवणींनी विधानसभा आणि विधान परिषदेतील वातावरण भावुक झाले होते. शोक प्रस्तावावर बोलत असताना अनेक नेत्यांना अश्रू अनावर झाले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, अजित पवारांचा जगाचा निरोप घेण्याचा निर्णय चुकला, अशी भावना व्यक्त करत एक भक्कम आधार गेल्याचे दु:ख व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
political
Mumbai
Eknath Shinde
maharashtra assembly
Leader Arrested
emotional support

Related Stories

No stories found.