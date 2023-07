By

नवी दिल्ली: जयपूर मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये सोमवारी सकाळी एका आरपीएफ जवानानं गोळीबार केला यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. टिकाराम नामक या सहाय्यक पोलीस निरिक्षकाच्या कुटुंबांना २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. रेल्वेनं ही घोषणा केली आहे. (Jaipur Mumbai Express Firing 25 lakh compensation to family of police officer who killed)

जयपूर-मुंबई एक्प्रेसमध्ये सकाळी साडे पाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास गोळीबाराची घटना घडली. यामध्ये एका पोलीस एएसआयचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर तीन प्रवाशांचा देखील मृत्यू झाला. एका आरपीएफच्या कॉन्स्टेबलनं हा गोळीबार केला. प्रवाशांसोबत झालेल्या वादातून त्यानं हे कृत्य केल्याचं सांगितलं जात आहे. (Latest Marathi News)