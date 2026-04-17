Jal Jeevan Mission: राज्याचे ‘जलजीवन’ निधीच्या प्रतीक्षेत; २४ हजार योजनांची कामे ठप्प, केंद्राकडून केवळ साडेबारा कोटी मिळाले..

-सदानंद पाटील मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'जलजीवन मिशन''ला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही स्तरांवरून निधीचा मोठा फटका बसत आहे. केंद्राकडून गेल्या दीड वर्षांच्या काळात १६ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, राज्याच्या पदरात अवघे १२ कोटी ५० लाख रुपये पडले आहेत. विशेष म्हणजे, हा अत्यल्प निधीही आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी (३१ मार्च) प्राप्त झाल्याने पाणीपुरवठा विभाग हतबल झाला. निधीअभावी राज्यभरातील सुमारे २४ हजार पाणी योजनांची कामे ठप्प असून, आगामी उन्हाळ्यात ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पाणीटंचाईत आणखी भरच पाडण्याची भीती आहे..राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजार ५६० पाणी योजना मंजूर आहेत. त्यापैकी २७ हजार योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी उर्वरित कामांचा खोळंबा झाला आहे. तसेच झालेल्या योजनेतून नियमित पाणीपुरवठा किती होतो, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. कारण यावर अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अनेक सत्ताधारी आमदारांनीच प्रश्न उपस्थित केले होते..जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण राहण्यात अनेक कारणांची जंत्री आहे. जसे प्रकल्प सल्लागार असणाऱ्या कंपन्यांनी चुकवलेले आराखडे, पाण्याचे स्त्रोत, वगळलेल्या वस्त्या तसेच अधिकाऱ्यांनी केलेले दुर्लक्ष या सर्वासाठी कारणीभूत आहेच. मात्र निधीची कमतरता ही योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम करत आहे. सद्यःस्थितीत कंत्राटदारांची सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. यापैकी पाच हजार कोटींची देणी तातडीने देण्याची गरज असून उर्वरित पाच हजार कोटींच्या कामांची अद्याप नोंदणीही (रेकॉर्डिंग) झालेली नाही. थकबाकी मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी कामापासून फारकत घेतली असून, बहुतांश कामे आता बंद पडली आहेत..योजनेच्या अंमलबजावणीत काही चुका झाल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मान्य केले. पाण्याचे स्रोत निष्क्रिय होणे, जीएसटीमधील वाढ आणि योजनेचा विस्तार यामुळे खर्चाचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे सुमारे १७ हजार योजनांची पुनर्रचना करावी लागणार असून, त्यातील आठ हजार योजनांच्या फेररचना करण्यात आली आहे. या सर्वांमुळे खर्चात आठ हजार २३३ कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, या खर्चापासून केंद्राने हात झटकल्याने, याचा भुर्दंड राज्यावर बसला..राज्यातील 'जलजीवन मिशन'ला प्रलंबित निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी केंद्राशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. पाणीपुरवठा मंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली आहे. विभागाने मागणी केलेल्या प्रपत्रात माहितीही दिली आहे. निधी नसल्याने कामावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- पराग जैन नानुटीया, प्रधान सचिव, ग्रामीण पाणीपुरवठा.