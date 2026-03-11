Jayant Patil: राज्य कर्जाच्या विळख्यात: आमदार जयंत पाटील यांचा सरकारवर घणाघात, घोषणांचा पाऊस आणि तरतुदींचा दुष्काळ!

मुंबई: ‘राज्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे गाजर दाखवून सरकारने राज्यावरील कर्ज सहा पटीने वाढवले आहे. ११.२ लाख कोटींच्या कर्जाच्या विळख्यात महाराष्ट्र अडकला असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ ''घोषणांचा पाऊस आणि तरतुदींचा दुष्काळ'' आहे, अशा जळजळीत शब्दांत माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पी चर्चेवेळी सरकारचे वाभाडे काढले. तसेच रस्ते आणि मेट्रोच्या नावाखाली केवळ विशिष्ट कंत्राटदारांचे भले करण्याचा आणि ''मलाई'' खाण्याचा उद्योग सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...आ. पाटील म्हणाले की, २०१४ मध्ये राज्यावर २.७० लाख कोटींचे कर्ज होते, जे आता ११.२ लाख कोटींवर पोचले आहे. सरकारने एमएमआरडीए, सिडको आणि एमएसआरडीसीसारख्या महामंडळांच्या कर्जाला दिलेली हमी गृहीत धरल्यास, राज्याची वित्तीय तूट २५ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून गेली आहे. जर विकासदराचा अंदाज चुकला, तर २०२८ पर्यंत महाराष्ट्र मोठ्या आर्थिक संकटात सापडेल, असा धोक्याचा इशारा त्यांनी दिला..‘डबल इंजिन’ सरकारचा दावा करणाऱ्यांनी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतील कपातीवर मौन बाळगल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन आणि ग्राम सडक योजना अशा महत्त्वपूर्ण योजनांच्या निधीत मोठी घट झाली असून, राज्याला वाऱ्यावर सोडल्याची टीका त्यांनी केली. केवळ घोषणा न करता ''घोषणापूर्ती''ची पुस्तिका सादर करण्याचे आवाहन केले..लाडकी बहीण योजनेसाठी पूर्वी ३८ हजार कोटींची तरतूद होती ती आता २६ हजार ५०० कोटी म्हणजेच यात ३१ टक्के कपात करण्यात आली आहे. आरोग्य विभाग खर्च देखील ३८ हजार ४५५ कोटी रुपये वरून ३३हजार ६५४ कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. यात १२.५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. तसेच राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती ८२ टक्के कपात आणि तांत्रिक शिक्षण निधीत ८१ टक्के कपात केल्याकडे आ. पाटील यांनी लक्ष वेधले..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.मानवी विकासाकडे दुर्लक्षसरकारचे लक्ष केवळ सिमेंटचे रस्ते, पूल आणि मेट्रोवरच का आहे? असा सवाल करत पाटील यांनी गंभीर आरोप केला की, या प्रकल्पांतून विशिष्ट मोठ्या कंत्राटदारांचे भले करणे आणि ''मलाई'' खाणे हाच सरकारचा खरा उद्योग आहे. दुसरीकडे, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा अनुक्रमे ५० टक्के आणि ४७ टक्के निधी खर्चच झालेला नाही. शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या पायाभूत क्षेत्रांतील तरतुदींमध्ये मोठी कपात करून सरकारने सामान्य जनतेच्या भविष्याशी खेळ मांडला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.