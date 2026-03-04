जयदेव ठाकरेंच्या अंगरक्षकाची बॅग अन् सरकारी पिस्तूल चोरीला; वांद्रे रेल्वे स्थानकातील घटना...

उद्धव ठाकरे यांचे बंधू जयदेव ठाकरेंच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी अंगरक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या पोलीस शिपायाची बॅग चोरीला गेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या बॅगेत सरकारी पिस्तूल, जिवंत काडतुसे आणि पोलीस ओळखपत्र होते अशी माहिती आहे. मात्र, लोहमार्ग पोलिसांनी याप्रकरणी तातडीने कारवाई करत मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. .ही घटना मंगळवारी रात्री उशीरा वांद्रे रेल्वेस्थानक येथे घडली. सुषांत जयराम गायकवाड (वय ३२) असं या पोलीस शिपायाचं नाव आहे. सुशांत यांची शेवटची लोकल चुकल्याने ते रेल्वे स्थानकातील बाकड्यावर झोपले होते. त्याच वेळी अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या जवळ ठेवलेली बॅग चोरी करून पळ काढला..Agra STF Encounter: एसटीएफचा 'धडाका'! शार्पशूटर गुंडाचा आग्र्यात एन्काउंटर; १० वर्षांपूर्वी लुटलेली सरकारी पिस्तूल अखेर जप्त.मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरी झालेल्या बॅगेमध्ये सरकारी पिस्तूल, २९ जिवंत काडतुसे, पोलीस ओळखपत्र तसेच कपडे होते. या सर्व मुद्देमालाची अंदाजे किंमत सुमारे १.७९ लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे घटनेची माहिती मिळताच वांद्रे लोहमार्ग पोलीस यांनी तातडीने तपास सुरू केला. रेल्वे स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपाण्यात आले..Nagpur Crime: ‘तुमची वर्दी उतरवून टाकू, पोलिस आमचं काहीच करू शकत नाही’; राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची लकडगंज पोलिसांना मारहाण!.यावेळी सीसीटीव्हीमध्ये आरोपीने बॅग चोरून नेताना दिसून आला. त्यानंतर पोलिसांनी संशयिताचा माग काढला. तपासादरम्यान आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. आशीष पिंड कश्यप असं या आरोपीचं नाव असून त्याला आता अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरीला गेलेले सरकारी पिस्तूल आणि २९ जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास वांद्रे लोहमार्ग पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.