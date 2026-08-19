Mumbai Crime : गर्दीच्या लोकलमध्ये महिलांच्या दागिन्यांवर डल्ला; २१ वर्षीय महिला जाळ्यात, ३.४३ लाखांचे दागिने जप्त

मुंबई - लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यातील गर्दीचा फायदा घेत महिला प्रवाशांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या २१ वर्षीय महिलेला ठाणे रेल्वे पोलिसांनी अटक केली. प्रियंका विशाल आहिरे असे अटक केलेल्या महिलेचे नाव आहे. तिच्याकडून तीन गुन्ह्यांतील ३ लाख ४३ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत..१७ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास ठाणे रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक दोनवर ही घटना घडली. डाऊन स्लो अंबरनाथ लोकलच्या सीएसएमटीकडील महिला डब्यात चढताना एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची चैन चोरीला गेली. याप्रकरणी ठाणे रेल्वे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यातून गर्दीचा फायदा घेत दागिना चोरणाऱ्या महिलेचा शोध लागला..सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपी जाळ्यातसीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवून प्रियंका आहिरे हिला ताब्यात घेतले. चौकशीत तिचा दागिने चोरीच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे समोर आले. त्यानंतर तिच्याकडील दागिन्यांची माहिती घेतली असता, यापूर्वीच्या दोन चोरीच्या घटनांचाही उलगडा झाला.३.४३ लाखांचे दागिने जप्तपोलिसांनी आरोपीकडून ५.३९० ग्रॅम वजनाची सोन्याची चैन, १०.८७० ग्रॅम वजनाची सोन्याच्या गोल मण्यांची माळ आणि ७.०१० ग्रॅम वजनाची सोन्याची चैन जप्त केली. या तिन्ही दागिन्यांची एकूण किंमत ३ लाख ४३ हजार रुपये आहे. याप्रकरणी ठाणे रेल्वे पोलिस ठाण्यात कलम ३०४(२) आणि ३०३(२) भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हे दाखल आहेत..आणखी दोन गुन्ह्यांचा उलगडाआरोपी महिलेच्या चौकशीत ठाणे रेल्वे पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या आणखी दोन गुन्ह्यांशी तिचा संबंध असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या कारवाईत महिलांच्या दागिने चोरीचे एकूण तीन गुन्हे उघडकीस आले आहेत. न्यायालयाच्या परवानगीने आरोपी महिलेला ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू आहे.पोलिसांचे आवाहनलोकलमध्ये चढताना आणि उतरताना होणाऱ्या गर्दीचा फायदा घेऊन दागिने चोरीच्या घटना घडत असल्याने महिला प्रवाशांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन रेल्वे पोलिसांनी केले आहे. गर्दीच्या वेळी मौल्यवान दागिने सुरक्षित ठेवावेत तसेच संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ रेल्वे पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.