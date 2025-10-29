मुंबई

Jitendra Awhad: जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्याची ठाण्यात पुनरावृत्ती, जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

Jain Boarding Plot Scam: ठाणे शहरात जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्याची पुनरावृत्ती झाल्याचे खळबळजनक आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केले असून यामध्ये दोन मंत्री असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Jitendra Awhad
Jitendra Awhad ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील बहुचर्चित जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्यासारखाच मोठा घोटाळा ठाणे शहरात झाल्याचा खळबळजनक आरोप माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

Thane
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court
jitendra awhad

