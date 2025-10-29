Jitendra Awhad: जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्याची ठाण्यात पुनरावृत्ती, जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

मुंबई : राज्यातील बहुचर्चित जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्यासारखाच मोठा घोटाळा ठाणे शहरात झाल्याचा खळबळजनक आरोप माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. .ठाण्यातील रतनशी प्रेमजी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सुमारे १,५०० कोटी रुपये किमतीच्या जमिनीच्या विक्री व्यवहारात राज्य सरकारमधील दोन मंत्री गुंतल्याचा थेट आरोप आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला..जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, ठाणे शहराच्या वडवली आणि ओवळे भागात असलेली ट्रस्टची ६५ एकर जमीन कवडीमोल दरात खासगी संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आली. दीड हजार कोटी रुपये किमतीचा हा भूखंड प्रत्यक्षात केवळ १०० कोटी रुपयांना विकला गेला असून, ट्रस्टला त्यापैकी केवळ दोन कोटी रुपयेच मिळाले. ट्रस्टींमधील अंतर्गत वाद न्यायालयात गेल्याने हा व्यवहार उघडकीस आला, अशी माहिती आव्हाड यांनी दिली. .CM Devendra Fadnavis: बळीराजाला दिलासा! अतिवृष्टीग्रस्तांच्या खात्यात ११ हजार कोटी जमा होणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती .दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या विक्री व्यवहाराला स्थगिती दिली असून, सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूखंड विक्री व्यवहाराला ठाणे महापालिकेने वेळीच आक्षेप घेणे आवश्यक होते..मात्र, उच्च न्यायालयात महापालिकेने कधीही आपली बाजू मांडली नाही, असा गंभीर आरोप आव्हाड यांनी केला. जैन बोर्डिंगचा घोटाळा गाजल्यानंतर ठाणे महापालिकेला जाग आली असून, त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही आव्हाड म्हणाले..Mumbai News: मेट्रो स्थानकांच्या नाव बदलाला विरोध, काँग्रेसने पुकारलं आंदोलन; वाचा नेमके प्रकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.