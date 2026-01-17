Jitendra Awhad: एमआयएम का वाढते? भाजपने आत्मपरीक्षणातून शोधावे, जितेंद्र आव्हाडांचा आरोप

ठाणे : राज्यात एमआयएमचा प्रभाव वाढत असल्यास त्यामागची कारणे भाजपने आत्मपरीक्षणातून शोधली पाहिजेत. सर्वत्र सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचे काम भाजपच करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. ठाणे महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांची ठाण्यातील पक्ष कार्यालयात भेट घेतल्यानंतर आव्हाड यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही टीका केली..निवडणुकीपूर्वी आमचे उमेदवार सुधीर भगत यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे ते निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, आज तेच सुधीर भगत निवडून आले आहेत. निवडणूक यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे आमचे काही उमेदवार अल्प मतांनी पराभूत झाले. तर काहींचे मताधिक्य कमी झाले. अन्यथा आमच्या पक्षाचे अधिक नगरसेवक निवडून आले असते, असा दावाही आव्हाड यांनी केला..BMC Mayor: मुंबईत महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदेंचं हॉटेल राजकारण! फॉर्म्युला तयार; भाजप देणार का हिरवा कंदील?.मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकारभाजपाकडून आज ठाणे महापालिकेत वेगळा विचार करण्याची भाषा केली जात आहे. मात्र मग मागील दहा दिवस ते आमच्यासोबत एकत्र का होते, असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला. भाजपाची ही भूमिका म्हणजे ठाण्यातील मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पालिकेतील विरोधी पक्षनेते पदावर भाजप दावा करणार का, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर आव्हाड म्हणाले, जे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात लढले, तेच खरे विरोधी पक्षनेते असतील..पराभव मनाला चटका लावणाराठाणे महापालिकेतील ज्येष्ठ नगरसेवक व माजी महापौर अशोक वैत्ती यांच्या पराभवाबाबत बोलताना आव्हाड यांनी दुःख व्यक्त केले. अशोक वैत्ती यांचा पराभव माझ्या मनाला चटका लावणारा आहे. ते उत्कृष्ट नगरसेवक होते. सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराविरोधात निर्भीडपणे बोलण्याची त्यांची हिंमत होती. ठाणे महापालिकेत एखाद्या प्रभागात सर्वोत्तम विकासकाम झाले असेल, तर ते वैत्ती यांच्या प्रभागात झाले आहे, असे आव्हाड यांनी सांगितले..Ulhasnagar Election: उल्हासनगरमध्ये वंचित काँग्रेस किंगमेकर ठरणार, भाजप-शिवसेनेला समान जागा; त्रिशंकू स्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.