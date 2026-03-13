मुंबई

Gas Shortage: जेजेतील कॅन्टीन सेवेला गॅसटंचाईचा फटका; विद्यार्थी, डॉक्टर, रुग्णांच्या नातेवाइकांना त्रास

Gas Shortage Affects Canteen Services: मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयातील उपहारगृह सेवा गॅसच्या तुटवड्यामुळे विस्कळीत झाली आहे. परिणामी विद्यार्थी, डॉक्टर, रुग्णांच्या नातेवाइकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
Gas Shortage Affects Hospital Canteen Services

Gas Shortage Affects Hospital Canteen Services

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाग्यश्री भुवड

मुंबई : महानगरातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये गॅसटंचाईचे परिणाम दिसू लागले आहेत. जे. जे. रुग्णालय परिसरातील काही कॅन्टीनमध्ये मेन्यू कमी करण्यात आला असून, काही ठिकाणी गॅसअभावी स्वयंपाक पूर्णपणे बंद झाले आहे. अशा ठिकाणी सध्या केवळ पॅकबंद खाण्यापिण्याच्या वस्तू उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थी, डॉक्टर आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

Loading content, please wait...
Mumbai
gas cylinder
gas
bmc hospital
bmc hospitals)

Related Stories

No stories found.