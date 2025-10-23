मुंबई

Jogeshwari Fire Accident : जोगेश्वरीतील बिझनेस सेंटरला लागली भीषण आग; अनेक लोक अडकल्याची भीती

Mumbai Fire Accident : वरच्या मजल्यावर एक व्यक्ती अडकली असून वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पोलिस, बीएमसी कर्मचारी, अॅम्ब्युलन्स सेवा आणि वीज विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी कार्यरत आहेत.
Mumbai Fire Brigade in action at JNS Business Centre, Jogeshwari West, as thick smoke engulfs the Behrampada area during a massive level-2 fire incident.

Mumbai Fire Brigade in action at JNS Business Centre, Jogeshwari West, as thick smoke engulfs the Behrampada area during a massive level-2 fire incident.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

1️⃣ मुंबईतील जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील बेह्रमपाडा परिसरातील जे.एन.एस. बिझनेस सेंटरला आज सकाळी भीषण आग लागली.
2️⃣ आग लागल्याची वेळ अंदाजे सकाळी पावणे अकरा वाजता असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
3️⃣ अग्निशमन दलाने आगीला लेव्हल-२ घोषित करून नियंत्रणासाठी मोठा ताफा पाठवला.

मुंबईतील जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील एस. व्ही. रोडवरील बेह्रमपाडा परिसरातील जे.एन.एस. बिझनेस सेंटर या उंच इमारतीत आज सकाळी पावणे अकरा वाजता भीषण आग लागली आहे.घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाने (MFB) जवान तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली असून आग विझविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत.

Loading content, please wait...
Business
Fire Accident
fire brigade
jogeshwari west

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com