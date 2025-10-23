Jogeshwari Fire Accident : जोगेश्वरीतील बिझनेस सेंटरला लागली भीषण आग; अनेक लोक अडकल्याची भीती

Summary1️⃣ मुंबईतील जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील बेह्रमपाडा परिसरातील जे.एन.एस. बिझनेस सेंटरला आज सकाळी भीषण आग लागली.2️⃣ आग लागल्याची वेळ अंदाजे सकाळी पावणे अकरा वाजता असल्याचे सांगण्यात आले आहे.3️⃣ अग्निशमन दलाने आगीला लेव्हल-२ घोषित करून नियंत्रणासाठी मोठा ताफा पाठवला..मुंबईतील जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील एस. व्ही. रोडवरील बेह्रमपाडा परिसरातील जे.एन.एस. बिझनेस सेंटर या उंच इमारतीत आज सकाळी पावणे अकरा वाजता भीषण आग लागली आहे.घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाने (MFB) जवान तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली असून आग विझविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. .अग्निशमन दलाने ही आग लेव्हल-२ अशी आग घोषित केली. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलासोबत पोलीस, १०८ अॅम्ब्युलन्स सेवा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , बीएमसीच्या वॉर्ड कर्मचाऱ्यांसह वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी कार्यरत आहेत. दरम्यान सर्वात वरच्या मजल्यावर एक व्यक्ती अडकला असून त्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. .आगीने विक्राळ रुप धारण केले असून परिसरात उंचच उंच धुराचे लोट पसरले आहेत.ही आग नेमकी कशामुळे लागली याची माहिती मिळू शकलेली नाही. इमारतीत आणखी किती लोक अडकले आहेत याचीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. .FAQs प्र.१: आग कुठे लागली? उ: ही आग जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील बेह्रमपाडा परिसरातील जे.एन.एस. बिझनेस सेंटरमध्ये लागली.प्र.२: आग कधी लागली? उ: आग सकाळी अंदाजे पावणे अकरा वाजता लागल्याचे सांगितले जाते.प्र.३: ही आग कोणत्या स्तराची आहे? उ: अग्निशमन दलाने तिला लेव्हल-२ आग घोषित केली आहे.प्र.४: कोणी अडकले आहे का? उ: हो, सर्वात वरच्या मजल्यावर एक व्यक्ती अडकली असून त्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.प्र.५: आग विझवण्यासाठी कोण सहभागी आहेत? उ: अग्निशमन दलासोबत पोलीस, बीएमसी कर्मचारी, १०८ अॅम्ब्युलन्स सेवा आणि वीज विभागाचे अधिकारी सहभागी आहेत.प्र.६: आग लागण्याचे कारण काय आहे? उ: आग लागण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.