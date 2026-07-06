मुंबई

Dombivli Fire: कैलास लस्सीच्या दुकानाला आग! कर्मचाऱ्यांनी खिडकीतून मारल्या उड्या; Video Viral

Dombivli Kailas Lassi Shop Fire: डोंबिवलीतील कैलास लस्सीच्या दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली आहे. यावेळी किचनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी खिडकीतून बाहेर पडून स्वतःची सुटका केली.
Dombivli Kailas Lassi Shop Fire

Dombivli Kailas Lassi Shop Fire

ESakal

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
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डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील कैलास लस्सी स्वीट मार्टच्या पहिल्या मजल्यावरील किचनमध्ये सोमवारी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. यावेळी किचनमध्ये काम करणाऱ्या सात ते आठ कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत खिडकीतून बाहेर पडून स्वतःची सुटका केली. त्यामुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली.

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