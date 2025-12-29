मुंबई

Thane Politics: “माझी हकालपट्टी करा!”; शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरच अस्वस्थता, कैलास शिंदेंच्या पत्राने खळबळ

Kailas Shinde: कैलास शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून त्यामध्ये “माझी शिंदे शिवसेनेतून हकालपट्टी करा,” अशी मागणी केली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Kailas Shinde written letter to Eknath Shinde

Kailas Shinde written letter to Eknath Shinde

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघा एक दिवस उरला असताना सर्वच पक्षांतील इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. उमेदवारी जाहीर करताना बंडखोरी होऊ नये म्हणून अनेक पक्षांनी अद्याप नावांवर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. अशा वातावरणात शिंदे गटाच्या होमग्राऊंडवरच नाराजी उफाळून आल्याचे चित्र दिसून आले आहे. माजी सभागृह नेते आणि गटनेते कैलास शिंदे यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेले पत्र सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Eknath Shinde
kalyan
Maharashtra Politics
kalyan dombivli municipal corporation
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com