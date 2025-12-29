Thane Politics: “माझी हकालपट्टी करा!”; शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरच अस्वस्थता, कैलास शिंदेंच्या पत्राने खळबळ

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघा एक दिवस उरला असताना सर्वच पक्षांतील इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. उमेदवारी जाहीर करताना बंडखोरी होऊ नये म्हणून अनेक पक्षांनी अद्याप नावांवर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. अशा वातावरणात शिंदे गटाच्या होमग्राऊंडवरच नाराजी उफाळून आल्याचे चित्र दिसून आले आहे. माजी सभागृह नेते आणि गटनेते कैलास शिंदे यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेले पत्र सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे..या पत्रात कैलास शिंदे यांनी चक्क “माझी शिवसेनेतून (शिंदे गट) हकालपट्टी करा,” अशी मागणी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सध्याच्या राजकारणात निष्ठा, कार्य, अनुभव किंवा शिक्षणापेक्षा आर्थिक ताकदीलाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची खंत त्यांनी या पत्रातून व्यक्त केली आहे. “आज निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र ठरण्याचा निकष म्हणजे आर्थिक सक्षमतेचा झाला आहे. तुमच्याकडे पैसा नसेल, तर तुम्ही कितीही काम केले असले तरी त्याला किंमत उरलेली नाही,” असा थेट आरोप त्यांनी पत्रात केला आहे..Raju Patil: दिव्यात जागावाटपावर हालचाली! नाराज भाजप इच्छुक मनसेच्या संपर्कात, राजू पाटील यांचा दावा.धर्मवीर आनंद दिघे आणि एकनाथ शिंदे यांचा कट्टर कार्यकर्ता असल्याचे नमूद करताना, “निवडणूक लढवण्यासाठी लागणारी आर्थिक क्षमता माझ्याकडे नाही. त्यामुळे मी केडीएमसी निवडणुकीसाठी तिकीट मिळवण्यास पात्र नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत लिहिले आहे. माझ्यामुळे पक्षाचे नुकसान होऊ नये, यासाठीच माझी पक्षातून हकालपट्टी करावी, अशी ‘नम्र विनंती’ त्यांनी पत्रात केली आहे..“गुरुबंधू” असा उल्लेख करत एकनाथ शिंदेंना संबोधणाऱ्या या पत्रातील शब्दरचना आणि उपरोधिक सूर सध्या विशेष चर्चेत आहे. पत्राच्या शेवटी “तसदीबद्दल क्षमस्व आणि आपणास शुभेच्छा,” असे शब्द वापरत त्यांनी पत्र संपवले असून, या वाक्यांनीही राजकीय वर्तुळात अनेक अर्थ काढले जात आहेत..Mumbai News: दिव्यांग शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश; शिक्षक संघटनाची नाराजी.कैलास शिंदे हे प्रभाग क्रमांक 61 चे नगरसेवक राहिले असून, त्यांनी केडीएमसीमध्ये सभागृह नेते आणि गटनेते अशी महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. कल्याण पूर्वेतील शिळ रोड परिसरात त्यांचे कार्यालय असून, त्या कार्यालयाला धर्मवीर आनंद दिघे यांचे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या बालेकिल्ल्यातूनच उमटलेली ही नाराजी येत्या काही तासांत काय वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.