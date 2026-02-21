मुंबई

Kalyan ACP Office Snake : साडेपाच फुटांचा अतिविषारी नाग शिरला कल्याणच्या ACP कार्यालयात; महिला पोलिसांनी स्वतःला खोलीत घेतलं कोंडून, पुढे काय झालं?

Five-and-a-Half-Foot Indian Cobra Enters Kalyan ACP Office Causing Panic Among Police Staff : स्टेशनलगतच्या मध्यवर्ती भागात घडलेल्या या घटनेमुळे काही काळासाठी भीतीचे वातावरण पसरले होते.
Venomous Indian Cobra found inside Kalyan ACP office

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Indian Cobra Enters Kalyan ACP Office : कल्याणमध्ये काल (शुक्रवारी) दुपारी एक धक्कादायक घटना घडली. Indian cobra या अतिविषारी सापाने थेट कल्याण येथील एसीपी कार्यालयात प्रवेश केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुमारे साडेपाच फूट लांबीच्या या नागामुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

