Kalyan ACP Office Snake : साडेपाच फुटांचा अतिविषारी नाग शिरला कल्याणच्या ACP कार्यालयात; महिला पोलिसांनी स्वतःला खोलीत घेतलं कोंडून, पुढे काय झालं?

Indian Cobra Enters Kalyan ACP Office : कल्याणमध्ये काल (शुक्रवारी) दुपारी एक धक्कादायक घटना घडली. Indian cobra या अतिविषारी सापाने थेट कल्याण येथील एसीपी कार्यालयात प्रवेश केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुमारे साडेपाच फूट लांबीच्या या नागामुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..कल्याण पश्चिमेतील आंबेडकर रोड परिसरात असलेल्या एसीपी कार्यालयात दुपारच्या सुमारास अचानक हा नाग शिरला. कार्यालयीन कामकाज सुरू असतानाच नाग दिसताच कर्मचारी घाबरले. विशेषतः एका खोलीत कार्यरत असलेल्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ दरवाजा बंद करून स्वतःला सुरक्षित केले. त्यांनी जवळपास अर्धा तास खोलीतच थांबून परिस्थिती नियंत्रणात येण्याची वाट पाहिली..दरम्यान, हा नाग एसीपींच्या मुख्य कक्षाकडे सरकत (Rare Incident in a Busy Government Office) असल्याचे लक्षात येताच इतर कर्मचाऱ्यांनीही तातडीने सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली. सुदैवाने, घटनेच्या वेळी एसीपी कार्यालयात उपस्थित नव्हते, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..घटनेची माहिती मिळताच सर्पमित्रांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. अत्यंत दक्षता आणि कौशल्याने त्यांनी या विषारी नागाला पकडून सुरक्षित ताब्यात घेतले. त्यानंतर नागाला वन विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले असून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्याला जंगलात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली..यावेळी सर्पमित्रांनी सांगितले की, त्यांच्या २० वर्षांच्या अनुभवात इतक्या गजबजलेल्या शासकीय कार्यालयात एवढ्या मोठ्या आणि विषारी नागाचा प्रवेश होणे अत्यंत दुर्मिळ आहे. हा नाग नेमका कार्यालयात कसा शिरला, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्टेशनलगतच्या मध्यवर्ती भागात घडलेल्या या घटनेमुळे काही काळासाठी भीतीचे वातावरण पसरले होते..