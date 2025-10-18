मुंबई

धक्कादायक! कल्याणमध्ये अश्लील व्हिडिओ बनवून प्रेयसीवर बलात्कार; राजकीय पक्षातील तरूणानं केला छळ, ब्लॅकमेलचाही केला प्रयत्न

Kalyan Case : कल्याणमध्ये राजकीय पक्षातील पदाधिकाऱ्याने प्रेयसीवर बलात्कार करून ब्लॅकमेल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मोबाईल हॅकिंग, अश्लील व्हिडिओ तयार करून धमक्या दिल्या गेल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Kalyan Crime Case : कल्याणमधून समोर आलेल्या धक्कादायक प्रकरणात एका राजकीय पक्षाशी संबंधित तरुणाने आपल्या प्रेयसीवर अत्याचार करून तिला ब्लॅकमेल केल्याचा (Girlfriend Blackmail Case) प्रकार उघडकीस आला आहे. लग्नाचे आमिष दाखवत २९ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार करण्यात आला. एवढ्यावरच न थांबता, आरोपीनं तिचा मोबाईल हॅक करून तिच्यावर पाळत ठेवली आणि अश्लील व्हिडिओ बनवून धमक्या देत मानसिक छळ केला.

