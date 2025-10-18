धक्कादायक! कल्याणमध्ये अश्लील व्हिडिओ बनवून प्रेयसीवर बलात्कार; राजकीय पक्षातील तरूणानं केला छळ, ब्लॅकमेलचाही केला प्रयत्न

Kalyan Crime Case : कल्याणमधून समोर आलेल्या धक्कादायक प्रकरणात एका राजकीय पक्षाशी संबंधित तरुणाने आपल्या प्रेयसीवर अत्याचार करून तिला ब्लॅकमेल केल्याचा (Girlfriend Blackmail Case) प्रकार उघडकीस आला आहे. लग्नाचे आमिष दाखवत २९ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार करण्यात आला. एवढ्यावरच न थांबता, आरोपीनं तिचा मोबाईल हॅक करून तिच्यावर पाळत ठेवली आणि अश्लील व्हिडिओ बनवून धमक्या देत मानसिक छळ केला. .तरुणीचे आरोपी तरुणासोबत प्रेमसंबंधया प्रकरणी पोलिसांकडून (Police) आरोपीविरोधात गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो सध्या फरार आहे. घटना कल्याण पश्चिम परिसरातील असून तरुणीचे आरोपी तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, काही काळानंतर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. आरोपी प्रेयसीवर संशय घेत असल्याने त्यांच्यात वाद सुरू झाले. या काळात आरोपीनं तिच्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला..Dharashiv Crime : संतापजनक! धाराशिवच्या भूममध्ये अपंग अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; शेतात नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने....वैयक्तिक आयुष्यावरही ठेवलं लक्षत्यानंतर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोबाईल हॅक केला आणि तिच्यावर पाळत ठेवली. आरोपीनं तरुणीचे काही अश्लील व्हिडिओ तयार करून तिच्या कुटुंबीयांनाही धमक्या दिल्या. त्याद्वारे ब्लॅकमेल करत सतत मानसिक छळ चालू होता. अखेर पीडित तरुणीने पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी तपास सुरू करताच आरोपीच्या मोबाईलमधून हे अश्लील व्हिडिओ सापडले आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले..आरोपी राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी?या प्रकरणातील आरोपीचे नाव विनीत गायकर असे असून तो एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असल्याची माहिती मिळाली आहे. कल्याण खडकपाडा पोलिस ठाण्यात त्याच्यावर बलात्कार, धमकी आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून सध्या त्याचा शोध सुरू असून आरोपी फरार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.