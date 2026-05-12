Kalyan Crime News : कल्याण हादरलं! 78 वर्षीय नराधम भोंदूबाबाचा 15 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; पूजेच्या बहाण्यानं केलं काळं कृत्य

कल्याण : शहरात एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर ७८ वर्षीय भोंदूबाबाने लैंगिक अत्याचार केल्याची (Kalyan Crime News) गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी खडकपाडा पोलिसांनी शाहिद मोहम्मद वाहिद शेख याला अटक केली आहे. .दरम्यान, न्यायालयाने त्याला १३ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पीडित मुलगी शिक्षण घेत असून ती आपल्या आईसोबत राहते. तिचे वडील आणि आजी यांचे निधन झाले आहे..घरात काहीतरी बाधा असल्याची भीती मुलीच्या आईला वाटत होती. तिची ओळख आरोपी शाहिद शेख याच्याशी होती. या पार्श्वभूमीवर तिने घरातील समस्येबाबत त्याच्याकडे मदत मागितली..आरोपीने बाधा दूर करण्यासाठी पूजा करण्याचा सल्ला दिला. या बहाण्याने तो दोन वेळा मुलीच्या घरी आला. त्या वेळी मुलीची आई घरी नसताना त्याने मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. घडलेला प्रकार मुलीने आईला सांगितल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. यानंतर खडकपाडा पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आणि त्याला कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले..दरम्यान, शाहिद शेख हा अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबतचा अधिक तपास पोलिस करत असल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस आयुक्त अशोक होनमाने यांनी दिली.