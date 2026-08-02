Kalyan: कल्याण डोंबिवलीत ६६१ धोकादायक इमारती, शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात; तातडीने कारवाईचे आदेश

कल्याण : भिवंडीतील कोहिनूर अपार्टमेंट दुर्घटनेनंतर कल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केडीएमसी हद्दीतील तब्बल ६६१ इमारती धोकादायक, तर त्यापैकी २०४ इमारती अतिधोकादायक असल्याचे महापालिकेच्या नोंदीत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे १४३ अतिधोकादायक इमारतीमध्ये शेकडो नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत. या इमारती तातडीने रिकाम्या करून आवश्यकतेनुसार पाडण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले असून, सहकार्य न करणाऱ्या रहिवाशांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..महापालिका प्रशासनाने अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना नोटिसा देऊन घरे रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी घरे रिकामी न केल्यास पोलिसांच्या मदतीने इमारती रिकाम्या करून घेण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. रिकाम्या असलेल्या ६१ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याची कारवाई लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे..MHADA: स्वप्नाच्या शहरात स्वत:चं घर! म्हाडाच्या घरांची लवकरच लॉटरी निघणार, विकसकांकडून ५,५०० घरे मिळणार; तयारी सुरू.यापूर्वी महापालिकेने १५ अतिधोकादायक इमारती पाडल्या आहेत. आता उर्वरित १४३ इमारती रिकाम्या करून घेणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. महापालिका क्षेत्रात ४५७ इमारती धोकादायक श्रेणीत आहेत. यापैकी ६० इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी त्या पूर्णपणे रिकाम्या करणे आवश्यक आहे. ३६१ इमारतींत नागरिक वास्तव्यास असतानाही दुरुस्ती करता येणे शक्य आहे. अन्य ३६ इमारतीना किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता आहे..महापालिकेने सर्व ६६१ धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचे मालक, सचिव आणि अध्यक्षांना नोटिसा बजावून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालानंतरच संबंधित इमारती धोकादायक किंवा अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.५१ इमारतींचे ऑडिट रखडलेनोटिसा देऊनही आतापर्यंत ५१ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट महापालिकेकडे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे पालिका आपल्या पॅनेलवरील आर्किटेक्टमार्फत त्यांचे ऑडिट करणार आहे. याचा खर्च सुरुवातीला पालिका करणार असून, नंतर संबंधित इमारत मालकांकडून वसूल केला जाणार आहे..तातडीने कारवाईचे आदेशगुरुवारी अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांची ऑनलाइन बैठक घेतली. धोकादायक इमारतींची माहिती तातडीने सादर करण्यासह नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. 'ह' आणि 'ड' प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी माहिती सादर केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.