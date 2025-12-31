KDMC Election: केडीएमसी निवडणुकीत भाजपचा विजयरथ सुरू; तिसऱ्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड, जाणून घ्या नावे

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानापूर्वीच भाजपने आपले विजय खाते उघडले आहे. त्यांच्या तीन उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. भाजपच्या उमेदवार रेखा चौधरी, रंजना मितेश पेणकर आणि आसावरी नवरे यांनी बिनविरोध विजय मिळवला आहे. रेखा चौधरी सलग दुसऱ्यांदा निवडून आल्या आहेत. तर आसावरी नवरे पहिल्यांदाच महानगरपालिकेत प्रवेश केला आहे..निवडणूक अधिकारी वरुण कुमार सहारे यांनी सांगितले की, प्रभाग क्रमांक १८ (अ) मधील मागासवर्गीय (महिला) राखीव जागेसाठी फक्त एकच अर्ज दाखल झाला होता. ज्यामुळे चौधरी यांची बिनविरोध निवड झाली. त्याचप्रमाणे, खुल्या प्रवर्गातील पॅनल क्रमांक २६ (क) मधून पहिल्यांदाच उमेदवारी दाखल करणाऱ्या आसावरी केदार नवरे यांची प्रतिस्पर्धी उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. .Kalyan Dombivli: कल्याण डोंबिवलीत भाजपचा पहिला राजकीय विजय; दोन नगरसेविका बिनविरोध, मुख्यमंत्र्यांनी फोनवरुन दिल्या शुभेच्छा...तसेच केडीएमसी निवडणुकीत भाजपच्या तिसऱ्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली आहे. पॅनल क्रमांक २६ ब मधून रंजना मितेश पेणकर यांची बिनविरोध निवड झाली. रंजना पेणकर यांच्या समोर अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज छाननीत बाद झाला आहे. तर शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांनी या जागेसाठी उमेदवार दिला नव्हता..Bhiwandi Politics: भिवंडीत तिकीट वाटपावरून बंडखोरी; सपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढल्या! अंतर्गत फुट उघड, नेमकं समीकरण काय? .बिनविरोध निवडून आलेल्या रेखा चौधरी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाशी संबंधित आहेत. त्यांच्या विजयावर प्रतिक्रिया देताना भाजपने म्हटले आहे की, हा विजय नागरी निवडणुकीत हिंदुत्वाचा पहिला विजय आहे. चौधरी सध्या भाजप कल्याण विभाग महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करतात. वॉर्ड क्रमांक १८ (अ) मधील या बिनविरोध निवडणुकांसह, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने औपचारिकपणे विजयाचे खाते उघडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.