मुंबई

KDMC Election: केडीएमसी निवडणुकीत भाजपचा विजयरथ सुरू; तिसऱ्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड, जाणून घ्या नावे

KDMC Election BJP Candidate Win News: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपचा तिसरा विजय झाला आहे. भाजपच्या तिसऱ्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे.
KDMC Election BJP Candidate Win

KDMC Election BJP Candidate Win

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानापूर्वीच भाजपने आपले विजय खाते उघडले आहे. त्यांच्या तीन उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. भाजपच्या उमेदवार रेखा चौधरी, रंजना मितेश पेणकर आणि आसावरी नवरे यांनी बिनविरोध विजय मिळवला आहे. रेखा चौधरी सलग दुसऱ्यांदा निवडून आल्या आहेत. तर आसावरी नवरे पहिल्यांदाच महानगरपालिकेत प्रवेश केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
election
BJP Corporator
kalyan dombivli municipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com