Dombivli Politics: बदल्यांच्या आदेशात मयत, निवृत्त आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नावं, महापालिकेचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघड

Kalyan Dombivli Municipal Corporation: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अतिक्रमण व फेरीवाला पथकातील बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र यामुळे महापालिकेचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा प्रशासनिक गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. केडीएमसीच्या वर्ग ४ संवर्गातील अतिक्रमण व फेरीवाला पथकातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आदेशांमध्ये प्रचंड विसंगती आढळून आल्याने कर्मचारीवर्गात नाराजी निर्माण झाली आहे. महापालिकेने नुकतेच बदल्यांचे आदेश जारी केले. मात्र या यादीत मयत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नावे समाविष्ट असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

