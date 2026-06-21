मुंबई

Kalyan News: जन्माला येताच बाळाचा मृत्यू, रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा, केडीएमसीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

KDMC Hospital : केडीएमसी रुग्णालयात प्रसूतीनंतर बाळाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी महापालिकेविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नातेवाइकांनी केली आहे.
Newborn Baby dies in KDMC Hospital

Newborn Baby dies in KDMC Hospital

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रुग्णालयात प्रसूतीनंतर एका नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. रुग्णालयाच्या हलगर्जीमुळे बाळाचा मृत्यू झाल्याने संबंधित प्रशासनाविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नातेवाइकांनी केली आहे. त्या बाळाच्या हृदयाचे ठोके वाढल्याने सायन येथे हलविण्यास सांगितले होते; परंतु खासगी रुग्णालयात नेल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले.

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Kalyan-Dombivli Municipal Corporation