Kalyan News: जन्माला येताच बाळाचा मृत्यू, रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा, केडीएमसीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रुग्णालयात प्रसूतीनंतर एका नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. रुग्णालयाच्या हलगर्जीमुळे बाळाचा मृत्यू झाल्याने संबंधित प्रशासनाविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नातेवाइकांनी केली आहे. त्या बाळाच्या हृदयाचे ठोके वाढल्याने सायन येथे हलविण्यास सांगितले होते; परंतु खासगी रुग्णालयात नेल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले..कल्याण पूर्वेतील शक्तिधाम रुग्णालयामध्ये साक्षी तिवारी या गर्भवती महिलेवर उपचार सुरू होते. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसूतीपूर्वी आई आणि बाळाची प्रकृती स्थिर होती; मात्र प्रसूतीनंतर अचानक बाळाची तब्येत बिघडली आणि नवजात बाळाचा मृत्यू झाला..Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार.या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या नातेवाइकांसह नगरसेवक महेश गायकवाड, माजी नगरसेवक नितीन निकम यांनी रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारला. योग्य उपचार आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..रुग्णालयातील काही डॉक्टरांनी औषधे आणि आवश्यक सुविधांच्या कमतरतेबाबत माहिती दिली. याआधीदेखील अशी घटना घडली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे ही घटना घडल्याचा आरोप करीत नातेवाइकांनी पालिका प्रशासनाविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..Ulhasnagar: फूड सेफ्टीचा बोजवारा! चायनीज सेंटरचा घाणेरडा प्रकार; मंच्युरियनमध्ये पालीचं पिल्लू, तरुणीची प्रकृती बिघडली.घोडबंदर खाडीत बुडून तरुणाचा मृत्यूघोडबंदर खाडीत पोहायला गेलेल्या सुजल साळुंखे (वय १९) याचा बुडून मृत्यू झाला. सुजल शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी घोडबंदर किल्ल्याच्या मागील बाजूस असलेल्या खाडीत मित्रांसह पोहायला गेला; मात्र पाण्याचा अंदाज न आल्याने सुजल खाडीत बुडाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.