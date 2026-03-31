महिला कर्मचाऱ्याकडून शारीरिक संबंधांची मागणी, कामावरून काढण्याची धमकी अन्...; KDMC तील वरिष्ठ लिपीकावर गुन्हा दाखल

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील एका वरिष्ठ लिपीकावर महिला कर्मचाऱ्याला कामावरून काढण्याची धमकी देत शारीरिक संबंधांची मागणी केल्याचा गंभीर घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने मानपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे..पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, भूषण पाटील (वरिष्ठ लिपीक) यांनी काही दिवसांपूर्वी सावळाराम क्रीडा संकुलात कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याशी वाद घातला होता. कामाच्या कारणावरून झालेल्या या वादावेळी त्यांनी संबंधित महिलेला अपमानास्पद शब्दांत सुनावल्याचेही सांगण्यात आले आहे. सहकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत हा वाद तात्पुरता मिटवला होता..यानंतर काही दिवसांनी आरोपीने संबंधित महिलेला व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे संपर्क साधला. "वरिष्ठांकडून तुला कामावरून काढण्याचे आदेश आहेत, मात्र मी ते थांबवू शकतो," असे सांगत त्याने तिला दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याबदल्यात शारीरिक संबंधांची मागणी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..या घटनेनंतर पीडित महिलेने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने तिने अखेर मानपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी भूषण पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांनी या घटनेची पुष्टी करत तपास सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच, या प्रकरणात आणखी काही महिला कर्मचाऱ्यांनीही अशाच प्रकारचे आरोप केल्याची माहिती पुढे येत आहे..दरम्यान, ई प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन तामखेडे यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ स्तरावर सुरू असून अहवालानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.