KDMC Mayor: सत्तेच्या सारिपाटसाठी जोरदार रस्सीखेच! केडीएमसीत मोठा भाऊ कोण? युतीतूनच संघर्षाचा नवा अध्याय

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक निकालानंतर महापौर पदाबाबत लढाई सुरू झाली आहे. शिंदे शिवसेना आणि भाजप यांच्यात महापौर पदासाठी युतीसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक निकालांनी महायुतीला सत्ता मिळवण्याचा मार्ग खुला केला असला, तरी सत्तेच्या सारीपाटावर आता खरी लढाई सुरू झाली आहे, ती शिंदेची शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील वर्चस्वाची. दोन्ही पक्ष ससा-कासवाच्या खेळाप्रमाणे एकमेकांच्या पुढे-मागे धावत असून “महापौर कोणाचा?” या मार्गांवर आता ससा कोण आणि कासव कोण ठरत हा प्रश्न युतीसाठीच सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.

