Kalyan Dombivli Election : कल्याण–डोंबिवलीत महायुतीचा विरोधाभास; प्रभाग 29 मध्ये भाजप विरुद्ध शिंदेसेना मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता!

Alliance Politics: कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत बहुतेक प्रभागांत महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असताना, प्रभाग 29 मध्ये मात्र भाजप आणि शिंदेसेना आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीमुळे युतीतील समन्वय आणि एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार अनेक प्रभागांमध्ये बिनविरोध निवडून येत असताना, दुसरीकडे एका पॅनलमध्ये मात्र भाजप आणि शिंदे गटातील शिवसेना आमनेसामने येत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे ‘युतीधर्म पाळला गेला का?’ असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

Bjp
election
Eknath Shinde
kalyan dombivli municipal corporation
shivsena
Mahayuti

