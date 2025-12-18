Kalyan Dombivli Elections: कल्याण डोंबिवलीत ठाकरे एकजुटीचे राजकीय संकेत; महापालिका रणधुमाळीपूर्वी हालचालींना वेग

डोंबिवली : आगामी कल्याण–डोंबिवली–ठाणे महापालिका निवडणूक जशी जवळ येत आहे, तशी स्थानिक राजकारणातील हालचालही तीव्र होत चालली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई रंगत असतानाच, दुसरीकडे विरोधी राजकारणाची नवी मांडणी आकार घेत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत..याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गट आमदार वरुण सरदेसाई यांनी कल्याण–डोंबिवलीत केलेला दौरा आणि मनसे नेते राजू पाटील यांच्याशी झालेली भेट ही केवळ औपचारिक घटना नसून, महापालिका राजकारणातील संभाव्य समीकरणांची नांदी ठरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..Maharashtra Politics: ठाकरे गट-काँग्रेसला धक्का! 'या' बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश.शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वरून सरदेसाई यांनी बुधवारी दिवा कल्याण डोंबिवली परिसराचा दौरा केला. कल्याण–डोंबिवली परिसरात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संघटनात्मक आढावा घेतला. मात्र या दौर्यात त्यांनी मनसेचे नेते राजू पाटील यांची कार्यालयात जाऊन घेतलेली भेट ही केवळ शिष्टाचारापुरती नसून, आगामी महापालिका रणधुमाळीसाठी राजकीय संकेत देणारी ठरल्याचे मानले जात आहे..सरदेसाई यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज शिवसैनिकांशी संवाद साधला. परत जाताना राजू दादांची भेट झाली. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर राज्यभरात मराठी माणसाची जी एकजूट दिसून येते आहे, तीच ताकद कल्याण–डोंबिवली आणि मुंबईतही उभी राहावी, ही आमची इच्छा आहे. येत्या काळात दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी एकत्र बसून याबाबत सविस्तर चर्चा करतील.”.कल्याण–डोंबिवलीत मनसेला मानणारा मतदारवर्ग मोठ्या प्रमाणावर असून, शिवसेनेचीही येथे परंपरागत ताकद आहे. २००९, २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांचा दाखला देत सरदेसाई यांनी सांगितले की, दोन्ही ठाकरे बंधूंना मानणारा, प्रेम करणारा वर्ग येथे मोठ्या संख्येने आहे. “एकत्र आलो, तर ही ताकद निश्चितच प्रभावीपणे दिसून येईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..दरम्यान, कल्याण–डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात एकीकडे भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात वर्चस्वासाठी चुरस वाढत असताना, दुसरीकडे मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांची ताकद कमी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यातच या पक्षांना तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीवर आधारित संघटनात्मक बांधणी मनसे ठाकरे गटाकडून सुरू आहे..Thane Politics: कल्याण डोंबिवलीत राजकीय उलथापालथ! मनसेचे शिलेदार बाहेर, राज ठाकरेंची संघटनात्मक खेळी.दरम्यान याचवेळी माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबत प्रतिक्रिया देताना सरदेसाई यांनी, “त्यांना शिक्षा सुनावली आहे. हे जर आधीच झाले असते तर अधिक योग्य ठरले असते,” अशी सूचक टिप्पणी केली. एकूणच, ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य एकत्रित ताकदीमुळे येत्या महापालिका निवडणुकीत भाजप, शिवसेना शिंदे गट, मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यात अटीतटीची लढाई रंगण्याची चिन्हे सध्या तरी स्पष्टपणे दिसून येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.