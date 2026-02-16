Thane Crime: ठाणे जिल्ह्यात अंमली पदार्थांविरोधात पोलिसांची मोठी मोहीम, वर्षभरात ७ कोटींचा ड्रग्ज जप्त, १४६ आरोपींना अटक

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली परिसरात अंमली पदार्थांच्या वाढत्या बेकायदा व्यापाराविरोधात पोलिसांनी मोठी धडक कारवाई करत वर्षभरात तब्बल सात कोटींच्या ड्रग्जवर जप्तीची कारवाई केली असून १४६ आरोपींना अटक केली आहे. वर्षभराच्या कालावधीत याप्रकरणी 101 गुन्हे दाखल असून सुमारे 6 कोटी 36 लाखांचा अंमली पदार्थ जप्त केल्याची माहिती कल्याण परिमंडळ 3 चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार कल्याण परिमंडळ ३ च्या अंमली पदार्थ विरोधी विशेष पथकाने मागील वर्षभरात अंमली पदार्थ खरेदी-विक्री विरोधात व्यापक मोहीम राबवत मोठी कारवाई केली आहे. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत डोंबिवलीसह परिसरातील विविध पोलीस ठाण्यांत १०१ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकूण १४६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या कालावधीत पोलिसांनी सुमारे ६ कोटी ३६ लाख १४ हजार १५० रुपयांचा अंमली पदार्थ जप्त केला असून काही गंभीर प्रकरणांमध्ये मोक्का कायद्यान्वयेही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली..Thane News: कल्याण–शिळफाटा रस्त्यावरील मेट्रो कामाचे परिक्षण करा, मुलुंड दुर्घटनेनंतर प्रवाशांची मागणी.जप्त करण्यात आलेल्या अंमली पदार्थांमध्ये २४४ किलो ८१८ ग्रॅम गांजा, १४७ ग्रॅम एमडी, १११ ग्रॅम चरस तसेच १८०० नशेच्या सिरपच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी ही कारवाई विविध गुप्त माहिती, सापळे आणि विशेष पथकांच्या समन्वयातून राबवली असून शहरात कार्यरत असलेल्या अंमली पदार्थांच्या साखळीवर मोठा आघात झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, अंमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या टोळ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत असून वाहतूक मार्ग, संशयित ठिकाणे आणि संभाव्य वितरण जाळ्यावर सातत्याने नजर ठेवली जात आहे. तरुणांमध्ये वाढणारी व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांनाही प्राधान्य देण्यात येत आहे..गेल्या काही वर्षांत शहरात वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येच्या वाढत्या हालचालीमुळे अंमली पदार्थांच्या बेकायदा व्यापाराचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी विशेष धोरण आखले आहे. शैक्षणिक परिसर, रेल्वे स्थानके, निर्जन भाग तसेच संशयास्पद गोदामांवर लक्ष ठेवून नियमित छापे टाकले जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .गर्दीच्या वेळी CSMT रेल्वे स्थानकात संतापजनक प्रकार! प्लॅटफॉर्ममधील रुळावर व्यक्ती झोपला, समोरून ट्रेन आली अन्...; VIDEO VIRAL .अंमली पदार्थांविरोधातील ही मोहीम पुढेही अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार असल्याचे पोलीस उपायुक्त झेंडे यांनी स्पष्ट करत, कुठेही अंमली पदार्थांची तस्करी किंवा चोरीछुपे खरेदी-विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे. शहरातील तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात सापडू नये, तसेच अंमली पदार्थांच्या जाळ्याचा पूर्णपणे बंदोबस्त व्हावा, यासाठी पोलिसांकडून कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.