Kalyan-Dombivli Politics : भाजपचा ठाकरे गटा पाठोपाठ काँग्रेसला धक्का; काँग्रेसचे प्रदेश सचिव उद्या भाजपमध्ये

Political Shift in Kalyan-Dombivli : डोंबिवली-कल्याण ग्रामीणच्या राजकारणात मोठे फेरबदल; काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संतोष केणे आणि ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे यांचा उद्या भाजपमध्ये प्रवेश.
डोंबिवली : डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीणमधील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडवणारी घटना घडली आहे. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आणि सध्या प्रदेश सचिव म्हणून कार्यरत असलेले संतोष केणे उद्या भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार आहेत. ठाकरे गटातील जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे हे उद्या भाजप मध्ये प्रवेश करणार आहेत. ठाकरे गटाला धक्का देत भाजपने त्यांना आपल्या गळाला लावले, त्यानंतर आता काँग्रेसलाही दिलेला हा धक्का राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

