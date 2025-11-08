Kalyan-Dombivli Politics : भाजपचा ठाकरे गटा पाठोपाठ काँग्रेसला धक्का; काँग्रेसचे प्रदेश सचिव उद्या भाजपमध्ये

डोंबिवली : डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीणमधील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडवणारी घटना घडली आहे. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आणि सध्या प्रदेश सचिव म्हणून कार्यरत असलेले संतोष केणे उद्या भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार आहेत. ठाकरे गटातील जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे हे उद्या भाजप मध्ये प्रवेश करणार आहेत. ठाकरे गटाला धक्का देत भाजपने त्यांना आपल्या गळाला लावले, त्यानंतर आता काँग्रेसलाही दिलेला हा धक्का राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे..संतोष केणे हे कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील मजबूत आणि सक्रिय नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. विशेषतः 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने आंदोलन केले आहे. भूमिपुत्रांचे प्रश्न, स्थानिकांना न्याय, तसेच विकासाच्या विविध मागण्या यासाठी ते नेहमी आक्रमक राहिले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेसमध्ये ते महत्त्वाचे नेतृत्व मानले जात होते.नवी मुंबई विमानतळाला दी. बा. पाटिल यांचे नाव देण्यासाठीच्या लढ्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे . त्यांचे पक्षांतर केवळ काँग्रेससाठी धक्का नसून, या प्रकल्पाशी निगडित भविष्यातील राजकीय समीकरणांनाही याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो..Crime: सिगारेट अन् दारू पाजली..., नंतर भूत काढण्याच्या नावाखाली एका तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने हा प्रवेश घडवून आणल्याची चर्चा आहे. स्थानिक नेतृत्व बळकट करताना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपची ताकद वाढवण्याच्या रणनीतीचा हा भाग असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.काँग्रेसच्या स्थानिक आमदार-नेत्यांसोबत गेल्या काही महिन्यांपासून केणे यांचे संबंध तणावपूर्ण असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी पुढील राजकीय भूमिका बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे..या प्रवेशानंतर डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीणमध्ये काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद कमी होणार असून भाजपची पकड अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः भूमिपुत्रांच्या मुद्द्यावर भाजप आता आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.उद्या औपचारिक प्रवेश, भाजप कार्यालयात प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमया प्रवेशामुळे स्थानिक निवडणुकांचे वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. आता काँग्रेस कशी प्रतिक्रिया देते आणि या राजकीय बदलाला कसा प्रतिकार करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.