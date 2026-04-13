पुलाचा एक मार्ग सुरू करण्याची घाई ११ जणांच्या जीवावर, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे बळी; मुरबाडवर शोककळा

Kalyan Accident: कल्याण-मुरबाड महामार्गावर कल्याण तालुक्यातील रायते इथं सिमेंट मिक्सरच्या ट्रकने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या टॅक्सीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ११ जणांचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघात इतका भीषण होता की काळी पिवळी टॅक्सीचा चुराडा झाला होता. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत. Kalyan Murbad Accident Claims 11 Lives.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रायते गावातील ब्रिजवर ही दुर्घटना घडली. सिमेंट मिक्सर ट्रकने प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या इको गाडीला जोराची धडक दिली. या धडकेत इको गाडीचा चुराडा झाला असून प्रवाशी जखमी अवस्थेत अडकून होते..अपघाताबाबत डीवायएसपी अनिल लाड यांनी माहिती देताना सांगितलं की, रायते ब्रिजवर झालेल्या अपघातात ११ जणांचा मृत्यू झालाय. तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. इको टॅक्सी आणि मिक्सर ट्रक यांच्यात ही धडक झाली. अपघाता मृत्यूमुखी पडलेले सर्वजण मुरबाडचे रहिवाशी होते. ते कल्याणहून मुरबाडला जात होते..रायते पुलावर एकच मार्ग सुरू होता आणि यामुळे हा अपघात झाला. प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेतली नव्हती असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. अद्याप बांधकाम पूर्ण झालेलं नसताना घाई घाईत पूल सुरू केल्यानं हा अपघात झाल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. तसंच ईको कारमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी होते अशीही माहिती पोलिसांनी दिली.