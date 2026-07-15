मुंबई

Kalyan Crime: कल्याणमधून सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, २० महिलांची सुटका, ८ आरोपींवर मकोका; १० दिवसांत दुसरी कारवाई

Kalyan Prostitution Case: कल्याण रेल्वे स्टेशनबाहेरील वेश्याव्यवसाय रॅकेटवर मक्कोका कायद्याअंतर्गत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणात ८ आरोपींना अटक करण्यात आली असून २० पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे.
Kalyan Prostitution Case

Kalyan Prostitution Case

ESakal

Mansi Khambe
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कल्याण : काही दिवसांपूर्वी कल्याण रेल्वे स्टेशन परिसरातील वेश्याव्यवसायाची टोळी चालवणाऱ्या 6 महिलांवर पोलिसांनी थेट 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केली होती. या टोळीने २० महिलांना वेश्या व्यवसायाच्या धंद्यात ढकललं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा कल्याण पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. कल्याण येथे मोठ्या वेश्याव्यवसाय रॅकेटचा पर्दाफाश करत ८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

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