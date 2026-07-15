Kalyan Crime: कल्याणमधून सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, २० महिलांची सुटका, ८ आरोपींवर मकोका; १० दिवसांत दुसरी कारवाई

कल्याण : काही दिवसांपूर्वी कल्याण रेल्वे स्टेशन परिसरातील वेश्याव्यवसायाची टोळी चालवणाऱ्या 6 महिलांवर पोलिसांनी थेट 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केली होती. या टोळीने २० महिलांना वेश्या व्यवसायाच्या धंद्यात ढकललं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा कल्याण पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. कल्याण येथे मोठ्या वेश्याव्यवसाय रॅकेटचा पर्दाफाश करत ८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण पोलिसांनी कल्याण रेल्वे स्टेशन परिसरात चालणाऱ्या एका मोठ्या वेश्याव्यवसाय रॅकेट उघडकीस आणले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत मोठी कारवाई करत ८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने ढकललेल्या २० पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .कल्याण वेश्याव्यवसाय प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत, २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पुरुष आणि महिला आरोपींनी मिळून एक संघटित टोळी तयार केली होती. ही टोळी महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून आणि त्यांच्यावर दबाव टाकून महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलत होते. तसेच आरोपींकडे उत्पन्नाचे कोणतेही कायदेशीर साधन नसून पूर्णतः संघटित गुन्हेगारीतूनच उत्पन्न मिळवत होते. दरम्यान, या प्रकरणात अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांच्या मंजुरीनंतर मकोकाची कलमे जोडण्यात आली आहेत..आरोपींची माहितीतपासादरम्यान, यापूर्वी अटक केलेल्या पाच महिला आरोपींना न्यायालयाच्या परवानगीने पुन्हा अटक करण्यात आली आहे. तसेच फरार आरोपी प्रशांत उर्फ काया वीरकुमार गायकवाड याला १५ जुलै रोजी अटक करण्यात आली. त्यानंतर, टोळीचा सदस्य हिमायत सय्यद आणि फरार महिला आरोपी मोटा नारायण बारीक हे पश्चिम बंगालमध्ये लपून बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. .वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, एक पोलीस पथक पश्चिम बंगालला पाठवण्यात आले. २४ दक्षिण परगणा येथील डायमंड हार्बर पोलीस ठाण्याच्या मदतीने, दोन्ही आरोपींना ११ जुलै रोजी अटक करून ट्रान्झिट वॉरंटवर कल्याणला आणण्यात आले. मंगळवारी, दोन्ही आरोपींना मकोका न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आणि पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली..Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?.कल्याणचे डीसीपी अतुल झेंडे यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील सर्व आरोपींना आतापर्यंत अटक करण्यात आली असून, २० पीडित महिलांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण कारवाई पोलीस आयुक्त आशुतोष ज्ञानेश्वर जाधव आणि पोलीस उपआयुक्त अतुल झेंडे यांच्या देखरेखीखाली पार पाडण्यात आली. सध्या सहायक पोलीस आयुक्त अशोक होनमाने यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.