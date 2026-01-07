मुंबई

Kalyan Election : कल्याण ग्रामीणमध्ये शिवसेना महायुतीची एकतर्फी लढत; पॅनल 30 मध्ये ठाकरे गटाचा शिंदे सेनेला बिनशर्त पाठिंबा!

KDMC Political Shift : कल्याण ग्रामीणमधील पॅनल ३० मध्ये ठाकरे गटाचे उमेदवार भीमा माने यांनी शिंदे गटात प्रवेश करून अर्जुन पाटील यांना पाठिंबा दिला आहे. यामुळे या पॅनलमधील लढत आता पूर्णपणे महायुतीच्या बाजूने एकतर्फी झाली आहे.
Thackeray Group Candidate Bhima Mane Joins Shiv Sena Under Shrikant Shinde’s Leadership

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूकीत पॅनल क्रमांक 30 (ड) मध्ये मोठा राजकीय उलटफेर घडला असून, कल्याण ग्रामीण भागात शिवसेना महायुतीची लढत एकतर्फी झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत असलेले रामचंद्र गणपत माने उर्फ भीमा यांनी बुधवारी शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार अर्जुन बाबू पाटील यांना बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे.

